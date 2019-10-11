Путін нацькував Нідерланди на Україну через катастрофу МН17: названа причина

Вплинувши на Нідерланди, щоб ініціювати додаткове розслідування катастрофи МН17, Росія намагається створити інформаційний шум навколо причетності України.

Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, передає "Апостроф". За його словами, так РФ виграє час в очікуванні зміни політичної кон'юнктури у Європі.

"Росія намагається провести операції із "затуманення" інформаційного простору. Висуває усе нові гіпотези того, що трапилося. Питання – "чому Україна не закрила повітряний простір" – вона піднімає регулярно, якщо інші версії не працюють", – підкреслив Самусь.

Він додав: українське вище військове керівництво не припускало, що Росія зважиться на відкриту агресію, а тому не стали закривати небо вище 6 тис. метрів.

"Якби українські генерали розуміли ситуацію більш чітко, що Росія – це ворог, який буде використовувати всі наявні засоби, зокрема "Бук-М1", можна було б закрити небо і вище", – зазначив Самусь.

"Якби Україна перекрила повітряний простір, Росія могла б направляти туди будь-які свої засоби протиповітряної оборони і збивати українські військові літаки, а так довелося збити малайзійський Boeing. Це може придумати тільки хворий мозок. Тому згадка про перекриття неба над зоною АТО – це розмивання інформаційного простору", – додав він.

За словами експерта, Україна, намагаючись розібратися в рішенні нідерландського парламенту, є учасницею інформаційної операції Кремля.

"Відправлення установки "Бук-М1" не могло відбутися без наказу вищого керівництва РФ. Не могли хлопці з якогось дивізіону самі сісти на машину і виїхати, до того ж за кордон. Тобто це було на рівні російського президента Володимира Путіна, а потім цим займався Генеральний штаб. Залучити Путіна до матеріальної відповідальності буде проблематично. Хіба що в Росії відбудеться переворот", – заявив Самусь.

Він підкреслив, що зараз глава РФ намагається відтягнути час, сподіваючись на розвал НАТО і ЄС.

"Тепер Росія буде грати у дурників, влаштовувати шоу Соловйова і Кисельова просто під час судового процесу – я в цьому не сумніваюся. Це буде огидно, бридко і нецікаво. Але я не думаю, що це може якось нашкодити процесу. Існують конкретні докази супутникової розвідки США, які можуть довести до сантиметра, куди й звідки їхав "Бук", і куди летіла ракета", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, за яким її перевозили.

8 жовтня парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України у катастрофі рейсу МН17.

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