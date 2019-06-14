"Путін – наш рульовий!" В Естонії оскандалилися з "російським слідом"

У столиці Естонії Талліні у магазині помітили сувенірну продукцію з портретами президента Росії Володимира Путіна.

Фото виклав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський. Так, там можна помітити чашки з написом: "Путін – наш рульовий!". Поруч із ними розміщені різні значки із радянською символікою.

Користувачі бурхливо відреагували на побачене. "Таллін – наступний!", "Дограються!", "Може, це товари для тирів?".

Сувеніри в Талліні Twitter Дениса Казанського

Магазин сувенірів в центрі Таллінна. Дожили блять pic.twitter.com/1OQ7K7qOqH - Денис Казанський (@den_kazansky) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі обурили фото кафе "Москва" в центрі Маріуполя Донецької області.

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