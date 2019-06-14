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"Путін – наш рульовий!" В Естонії оскандалилися з "російським слідом"

3.4тЧитати матеріал російською

У столиці Естонії Талліні у магазині помітили сувенірну продукцію з портретами президента Росії Володимира Путіна.

Фото виклав у своєму Twitter журналіст Денис Казанський. Так, там можна помітити чашки з написом: "Путін – наш рульовий!". Поруч із ними розміщені різні значки із радянською символікою.

Користувачі бурхливо відреагували на побачене. "Таллін – наступний!", "Дограються!", "Може, це товари для тирів?".

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Сувеніри в Талліні

Сувеніри в Талліні

Twitter Дениса Казанського

"Путін – наш рульовий!" В Естонії оскандалилися з "російським слідом"
"Путін – наш рульовий!" В Естонії оскандалилися з "російським слідом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі обурили фото кафе "Москва" в центрі Маріуполя Донецької області.

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Особа
Володимир Путін
Місце
ЕстоніяТаллінн
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И шо дальше убогие? В России к примеру кружки с Трампом продаются везде. Нельзя быть настолько не полноценными
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Навіщо кокс,якщо є чай в таких амфорах. Флагшток сам встає після настільки життєдайної рідини.
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