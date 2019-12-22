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22 грудня • оновлено в 11:09
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Путін нарвався на гнів Польщі через заяви про Другу світову

2.2т
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Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на скандальний вислів президента Росії Володимира Путіна про передісторію початку Другої світової війни, заявило, що російська влада перекручує реальну історичну картину.

У заяві відомства сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Нагадаємо, що Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР останнім серед європейських країн підписав з Німеччиною договір про ненапад. Також він нагадав про ситуацію з "мюнхенською змовою" й активну участь Польщі в поділі Чехословаччини.

Путін нарвався на гнів Польщі через заяви про Другу світову

Путін нарвався на гнів Польщі через заяви про Другу світову

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Путін – не ворог: президент Польщі зробив скандальну заяву

"СРСР, залишившись на самоті, змушений був прийняти реальність, яку західні держави створили своїми руками. Поділ Чехословаччини був гранично жорстоким і цинічним, по суті це був грабіж, і можна з усіма підставами стверджувати, що саме мюнхенська змова послужила поворотним моментом в історії, після якого Друга світова війна стала неминучою", – сказав тоді Путін.

Так, за словами МЗС Польщі, правильним шляхом польсько-російського історичного діалогу було б відновлення роботи Групи зі складних питань, яка має свої досягнення, в тому числі висновки про роль Радянського союзу в розпочатій Другій світовій війні.

"Слова президента Російської Федерації підривають спільну роботу польських і російських експертів, а також досягнення його попередників – Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які, незважаючи на труднощі, намагалися знайти шлях істини і примирення в польсько-російських відносинах", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Польща поставила себе в "дурне становище", не запросили Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно за кого украинцы?)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пшeкам правда глазик уколола. Они думали, что кто-то что-то забыл
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Федоров Федор
Федоров Федор
Гиена Европы залаяла, когда ей ткнули в мурло ее "подвигами".
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