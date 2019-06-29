Путін на G20накинувся із звинуваченнями на Порошенка і похвалив кума: у чому справа

Президент Росії Володимир Путін публічно звинуватив п'ятого главу України Петра Порошенка в тому, що той нібито спеціально "влаштував" похід бронекатерів через Керченську протоку, в результаті якого українські моряки потрапили у полон.

Таке висловлювання прозвучало під час підсумкової прес-конференції саміту G20 в японській Осаці. "По-моєму, вже новопризначений начальник генерального штабу української армії підтвердив, що це була провокація організована Порошенком у ході передвиборної боротьби. Просто ні в які ворота не лізе. Просто неподобство. Давайте будемо з цього виходити. Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку", – сказав Путін.

Він стверджує, що питання нібито вирішується в робочому режимі. "Тут, крім моряків цих, інші є, вони просто виконували наказ, ми віддаємо собі в цьому звіт. Але вони порушили російський закон. Потрібно спокійно в робочому режимі з цим розібратися", – додав він.

Володимир Путін Скріншот із відео

При цьому він почав вихваляти свого кума Віктора Медведчука: "А обміни йдуть, ось зовсім недавно мені повідомили що за посередництва пана Медведчука чотирьох звільнили "ЛНР" і "ДНР". Ось хороший приклад роботи, прямого контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат очевидний. Ось якщо так нинішня влада буде вибудовувати роботу на цьому напрямку, звичайно, ми багато чого можемо домогтися".

Також Путін розповів, що тема українських моряків піднімалася президентом США Дональдом Трампом в ході спілкування на "G-20" як одна з пріоритетних.

"Ця тема піднімалася – я не пам'ятаю, на обіді або в ході нашої зустрічі. Але, у всякому разі, президент США зробив цю тему одним із пріоритетних у ході нашого спілкування на "двадцятці". Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас йде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати", – стверджує російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер попередив, що пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків Києву на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці, схожа на пастку.

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