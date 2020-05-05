"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

Президент Росії Володимир Путін нагородив диктатора КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни, чим сильно розлютив росіян.

Про дивний знак уваги для північнокорейського лідера написали на офіційній сторінці Facebook Посольства Росії в КНДР. У дипвідомстві відзначили, що нагороду присвоїли Ину за "великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і виявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів".

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги Facebook Посольства Росії в КНДР

Медаль для диктатора 5 травня посол Росії передав міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону.

Новина про нагородження Ина викликала шквал критики в соцмережі Twitter з боку росіян. Вони висміяли як його самого, так і недоречний жест з боку глави держави-агресорки Путіна.

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги Facebook Посольства Росії в КНДР

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги Facebook Посольства Росії в КНДР

"Дізнавшись, що Кім Чен Ин вижив, Путін нагородив його за це орденом. Проблема, як вручити нагороду. Мабуть, в бункер привезуть ростову голограму Ина", "Нам тут їсти нічого, грошей немає, робота стоїть, а він Кім Чен Ина медальками нагороджує. Охрініти важливе заняття, набагато важливіше, ніж 145 млн населення Росії", "Безперечно, Ин для Перемоги міг зробити багато: наприклад, зжерти все продовольство в тилу ворога, прирікаючи ворогів на голодну смерть, або розчавити собою німецький танк з екіпажем, але історія приготувала йому інші подвиги", – пишуть користувачі мікроблогу.

"Стало відомо, куди зникав на три тижні Ин. Він вирушав у минуле мочити фашистів", "Нагорода знайшла героя. Всі ж знають подвиги хороброго полководця часів 2-ї світової війни Кім Чен Ина. Він в одному окопі з Рогозіним воював", – іронізують росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.