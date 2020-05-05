"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

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5 травня • оновлено в 18:13
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Путін нагородив Ина медаллю Перемоги і розлютив росіян

16.7т
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Президент Росії Володимир Путін нагородив диктатора КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни, чим сильно розлютив росіян.

Про дивний знак уваги для північнокорейського лідера написали на офіційній сторінці Facebook Посольства Росії в КНДР. У дипвідомстві відзначили, що нагороду присвоїли Ину за "великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і виявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів".

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Facebook Посольства Росії в КНДР

Медаль для диктатора 5 травня посол Росії передав міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону.

Новина про нагородження Ина викликала шквал критики в соцмережі Twitter з боку росіян. Вони висміяли як його самого, так і недоречний жест з боку глави держави-агресорки Путіна.

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Facebook Посольства Росії в КНДР

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Путін нагородив Ина медаллю Перемоги

Facebook Посольства Росії в КНДР

"Дізнавшись, що Кім Чен Ин вижив, Путін нагородив його за це орденом. Проблема, як вручити нагороду. Мабуть, в бункер привезуть ростову голограму Ина", "Нам тут їсти нічого, грошей немає, робота стоїть, а він Кім Чен Ина медальками нагороджує. Охрініти важливе заняття, набагато важливіше, ніж 145 млн населення Росії", "Безперечно, Ин для Перемоги міг зробити багато: наприклад, зжерти все продовольство в тилу ворога, прирікаючи ворогів на голодну смерть, або розчавити собою німецький танк з екіпажем, але історія приготувала йому інші подвиги", – пишуть користувачі мікроблогу.

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

"Стало відомо, куди зникав на три тижні Ин. Він вирушав у минуле мочити фашистів", "Нагорода знайшла героя. Всі ж знають подвиги хороброго полководця часів 2-ї світової війни Кім Чен Ина. Він в одному окопі з Рогозіним воював", – іронізують росіяни.

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Кім Чен Ин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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