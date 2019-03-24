Путін надіслав до Венесуели своїх солдатів: фото та відео

До міжнародного аеропорту Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російських військово-транспортних літаки Іл-62 і Ан-124 із військовими на борту.

За даними NoticieraDigital, у країну прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з начальником Головного штабу Сухопутних сил РФ, генералом Василем Тонкошкуровим.

Крім того, Ан-124, за деякими даними, перевіз 35 тонн невідомого вантажу. У мережі з'явилися фото та відео з льотного поля, а також із групою людей біля літаків.

twitter.com/guidoolimpio

twitter.com/guidoolimpio

twitter.com/guidoolimpio

Відзначимо, офіційно Міноборони Росії повідомлення про прибуття до Венесуели літаків або військових не коментує.

Судячи з даних авіатрекерів, лайнери прилетіли в Каракас із Сирії через Дакар.

twitter.com/Webinfomil

twitter.com/Webinfomil

Hoy # 23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov . Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM - RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 березня 2019 р.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 - guido olimpio (@guidoolimpio) 24 березня 2019 р.

Нагадаємо, 13 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривали з 7 березня.

Гуайдо вніс запит про введення надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджував, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак зі США.

Подачу електроенергії в країні повністю відновили тільки 14 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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