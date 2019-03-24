Путін надіслав до Венесуели своїх солдатів: фото та відео

До міжнародного аеропорту Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російських військово-транспортних літаки Іл-62 і Ан-124 із військовими на борту.
За даними NoticieraDigital, у країну прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з начальником Головного штабу Сухопутних сил РФ, генералом Василем Тонкошкуровим.
Крім того, Ан-124, за деякими даними, перевіз 35 тонн невідомого вантажу. У мережі з'явилися фото та відео з льотного поля, а також із групою людей біля літаків.
twitter.com/guidoolimpio
twitter.com/guidoolimpio
twitter.com/guidoolimpio
Відзначимо, офіційно Міноборони Росії повідомлення про прибуття до Венесуели літаків або військових не коментує.
Судячи з даних авіатрекерів, лайнери прилетіли в Каракас із Сирії через Дакар.
twitter.com/Webinfomil
twitter.com/Webinfomil
Hoy # 23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov . Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM- RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 березня 2019 р.
Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05- guido olimpio (@guidoolimpio) 24 березня 2019 р.
Нагадаємо, 13 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривали з 7 березня.
Гуайдо вніс запит про введення надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджував, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак зі США.
Подачу електроенергії в країні повністю відновили тільки 14 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 січня Венесуелу охопили масштабні протести. Тисячі людей вийшли проти президента Ніколаса Мадуро.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками та силовиками. Військові використовували сльозогінний газ і стріляли по людях.
Лідер опозиції і глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим главою держави.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в.о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори.
23 лютого стало відомо, що збройні сили Венесуели отримали наказ розгорнути війська на кордоні з Колумбією.
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