Путін надіслав до Венесуели своїх солдатів: фото та відео

До міжнародного аеропорту Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російських військово-транспортних літаки Іл-62 і Ан-124 із військовими на борту.

За даними NoticieraDigital, у країну прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з начальником Головного штабу Сухопутних сил РФ, генералом Василем Тонкошкуровим.

Крім того, Ан-124, за деякими даними, перевіз 35 тонн невідомого вантажу. У мережі з'явилися фото та відео з льотного поля, а також із групою людей біля літаків.

Відзначимо, офіційно Міноборони Росії повідомлення про прибуття до Венесуели літаків або військових не коментує.

Судячи з даних авіатрекерів, лайнери прилетіли в Каракас із Сирії через Дакар.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05