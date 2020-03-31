"Путін може заразитися коронавірусом": ЗМІ спрогнозували падіння режиму Кремля

Кремль нажаханий думкою про те, що президент РФ Володимир Путін може заразитися коронавірусом COVID-19, адже тоді весь його режим впаде.

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Як пише The Telegraph, політичне керівництво Росії тільки недавно почало визнавати серйозність коронавірусу. 25 березня Путін відклав загальноросійське голосування щодо змін до Конституції, які дозволять йому залишатися при владі в якості президента до 2036 року.

Володимир Путін

"Тим не менш, режим стурбований тим, що зміни в громадській думці можуть зробити проведення голосування ризикованим. Голосування буде сприйматися в широких верствах як плебісцит по Путіну особисто – і якщо економічні проблеми, пов'язані з падінням цін на нафту, ослабленням рубля і коронавірусом, погіршаться, тоді росіяни цілком можуть виплеснути свій гнів на виборчих дільницях", – йдеться в публікації.

Видання зазначає, що питання спадкоємності Путіна виникають гостріше під час пандемії COVID-19. Вік Путіна – 67 років, він в категорії, вразливій до вірусу. "Що станеться, якщо він стане недієздатним або помре?" – задається питанням автор матеріалу.

На його думку, Кремль намагається запобігти будь-яким спекуляціям всередині еліти про те, що Путін може захворіти і не зможе управляти країною.

"Хоча російські військові кораблі викликають стурбованість у Великобританії, сам Кремль стурбований вразливістю Путіна щодо невизначеностей, пов'язаних з коронавірусом, і того, що це означає для його політичного майбутнього", – підкреслюється в статті.

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