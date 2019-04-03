Путін може захопити Польщу: аналітики попередили про небезпеку

Якщо військовий потенціал НАТО не буде укріплений, Росія може ризикнути повторити "кримський сценарій" на території Польщі.

Про це сказано в доповіді мозкового центру Center for Strategic and Budgetary Assesments, пише Wirtualna Polska. Використовуючи час, поки сили НАТО не готові до швидкої контратаки, Москва може зайняти територію Польщі або однієї з прибалтійських держав.

Аналітики вважають, що в разі гіпотетичного конфлікту з РФ на східному фланзі НАТО, 30-денного періоду мобілізації стратегічних компонентів американської армії в Східній Європі недостатньо.

У матеріалі наголошується на необхідності створити сучасний і численний контингент військ США в Польщі.

"Він повинен бути настільки вражаючим, щоб сама його присутність призвела до того, що сценарій гібридної війни або точкового удару не буде вигідний для Володимира Путіна", – сказано в статті.

Пояснюється, що Кремль може використовувати систему A2/AD – концепцію стримування противника (зазвичай комплексом озброєнь) шляхом створення підвищеної небезпеки для дислокації або переміщення його сил у захищену місцевість.

Із такою тактикою, як відзначають аналітики, РФ може анексувати стратегічний регіон держави-члена НАТО, наприклад, Сувальський коридор.

"Якщо альянс не буде в змозі відповісти блискавичної контратакою, то справа дійде, як у Криму або на Донбасі, до переговорів уже у світлі доконаних фактів", – підсумовано в матеріалі.

Ілюстрація Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада США спільно з НАТО розробила "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал