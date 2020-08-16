Путін може повторити в Білорусі сценарій України – США

Марина Погорілко Світ 00:33, 17.08.2020

У разі звільнення з посади президента Білорусі Олександра Лукашенка Росія може повторити у країні український сценарій.

Відповідну думку у своєму Twitter висловив сенатор-республіканець, член Комітету з міжнародних справ Сенату США Марко Рубіо, наголосивши на високій можливості військової інтервенції та вторгнення.

“Можливість російської військової інтервенції, якщо Лукашенко відійде з посади або не зможе відновити порядок, є дуже реальною”, – написав він.

У Білорусі реальна можливість військової інтервенції.
Twitter Марко Рубіо

Після цього в іншому пості сенатор попередив про можливість українського сценарію у Білорусі.

"Якщо Лукашенко втратить можливість відновити порядок, або якщо буде змушений відійти від влади, шанси на український сценарій військового вторгнення Путіним є високими", – наголосив Рубіо.

У Білорусі є високий ризик повторення українського сценарію.
Twitter Марко Рубіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед учасниками провладного мітингу на майдані Незалежності в Мінську, який відбувся 16 серпня, і попросив захистити країну.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Лукашенко легко сдаст Кремлю украинские национальные интересы

Режиму Лукашенка більше не існує, він упав. Для нього це крах, – білоруська політологиня

У Росії на дорозі в Білорусь помітили колону військової техніки. Фото

В Україну повертається спека під +30. Карта погоди

Снайпер "ЛНР" не витримав знущань і здався ЗСУ: з'явилися подробиці