Путін може повторити в Білорусі сценарій України – США

У разі звільнення з посади президента Білорусі Олександра Лукашенка Росія може повторити у країні український сценарій.

Відповідну думку у своєму Twitter висловив сенатор-республіканець, член Комітету з міжнародних справ Сенату США Марко Рубіо, наголосивши на високій можливості військової інтервенції та вторгнення.

“Можливість російської військової інтервенції, якщо Лукашенко відійде з посади або не зможе відновити порядок, є дуже реальною”, – написав він.

У Білорусі реальна можливість військової інтервенції. Twitter Марко Рубіо

Після цього в іншому пості сенатор попередив про можливість українського сценарію у Білорусі.

"Якщо Лукашенко втратить можливість відновити порядок, або якщо буде змушений відійти від влади, шанси на український сценарій військового вторгнення Путіним є високими", – наголосив Рубіо.

У Білорусі є високий ризик повторення українського сценарію. Twitter Марко Рубіо

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед учасниками провладного мітингу на майдані Незалежності в Мінську, який відбувся 16 серпня, і попросив захистити країну.