Путін може допомогти Лукашенку, якщо він віддасть владу, – провідний російський політолог

Глава Росії Володимир Путін не стане вводити армію для підтримки режиму Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента 5 термінів підряд, або щоб анексувати частину Білорусі за кримським сценарієм.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, Москва може піти на гібридний варіант – ввести контингент миротворців – і то, якщо Лукашенко погодиться передати пост президента якійсь іншій підставній особі.

"На відміну від того, що говорить Лукашенко, Путін не ризикне ввести війська на територію Білорусі. Він навіть в Україні собі не дозволив цього зробити. Анексії за кримським сценарієм теж не буде. Швидше за все, Путін віддасть перевагу гібридному варіанту: Лукашенко погоджується поступитися владою, а Росія виступає як би гарантом цієї угоди, ввівши своїх миротворців", – уточнив він.

За його словами, такий розвиток подій навряд чи влаштує самого Лукашенка, який "вхопився за владу всіма кінцівками".

"Поки силовики, генерали і державна преса йому лояльні – Лукашенко буде при владі. Як тільки вони покажуть, що коливаються або ж переходять на бік народу, ось тут Лукашенко або ж ганебно втече або проситиме Путіна ввести війська. Поки він ще не вичерпав своїх політичних ресурсів", – підсумував Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти показали величезний будинок в Балашисі Московської області, який, за деякими даними, належить білоруському лідерові Олександру Лукашенку.