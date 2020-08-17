Путін може допомогти Лукашенку, якщо він віддасть владу, – провідний російський політолог

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся за допомогою до російського колеги Володимира Путіна. Газета.ру
Глава Росії Володимир Путін не стане вводити армію для підтримки режиму Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента 5 термінів підряд, або щоб анексувати частину Білорусі за кримським сценарієм.
Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, Москва може піти на гібридний варіант – ввести контингент миротворців – і то, якщо Лукашенко погодиться передати пост президента якійсь іншій підставній особі.
"На відміну від того, що говорить Лукашенко, Путін не ризикне ввести війська на територію Білорусі. Він навіть в Україні собі не дозволив цього зробити. Анексії за кримським сценарієм теж не буде. Швидше за все, Путін віддасть перевагу гібридному варіанту: Лукашенко погоджується поступитися владою, а Росія виступає як би гарантом цієї угоди, ввівши своїх миротворців", – уточнив він.
За його словами, такий розвиток подій навряд чи влаштує самого Лукашенка, який "вхопився за владу всіма кінцівками".
"Поки силовики, генерали і державна преса йому лояльні – Лукашенко буде при владі. Як тільки вони покажуть, що коливаються або ж переходять на бік народу, ось тут Лукашенко або ж ганебно втече або проситиме Путіна ввести війська. Поки він ще не вичерпав своїх політичних ресурсів", – підсумував Орєшкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти показали величезний будинок в Балашисі Московської області, який, за деякими даними, належить білоруському лідерові Олександру Лукашенку.
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