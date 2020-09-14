Путін може анексувати Білорусь в будь-який момент, і ніхто не врятує, – Фельштинський

Росія може анексувати Білорусь в будь-який момент, коли захоче, а врятувати країну не зможе ніхто.

Таку заяву в інтерв'ю "Фактам" зробив Юрій Фельштинський, дослідник новітньої історії Росії, доктор історичних наук, автор і співавтор багатьох досліджень, велика частина яких негласно заборонена до публікації в Росії.

"У Лукашенка немає майбутнього, як не було його у Мілошевича. Але аншлюс Білорусі Росією це, як не сумно, прерогатива Росії. Путін може анексувати Білорусь завтра, якщо захоче. Заступитися за цю країну ніхто не зможе. Звичайно, буде опір. Звичайно, будуть жертви. Звичайно, буде осуд Росії Євросоюзом (при мовчазній підтримці Путіна Трампом). І тим не менше врятувати Білорусь буде неможливо", – вважає він.

За його словами, Лукашенко не цікавить ні Путіна, ні Євросоюз. Однак незалежна Білорусь гарантує європейську безпеку.

"Білорусь – плацдарм для російського вторгнення в Східну Європу. Ця банальна істина відома всім, хто хоч раз подивився на європейську карту. На все це накладаються американські президентські вибори 3 листопада. Якщо Трамп програє, Путіну слід поквапитися з окупацією Білорусі. Якщо Трамп залишиться на другий термін – можна не поспішати", – вважає Фельштинський.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко, п'ять термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, знову назвав російського главу Володимира Путіна "старшим братом".