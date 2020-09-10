Путін має намір створити комісію з розслідування отруєння Навального, – Конте

Юрій Сергієнко Світ 21:29, 10.09.2020

Президент Росії Володимир Путін нібито має намір створити спеціальну комісію з розслідування обставин отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це розповів прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після телефонної розмови з російським лідером, передає Reuters.

Також Путін нібито готовий співпрацювати з владою Німеччини.

"Президент Путін запевнив мене в недавній розмові, що Росія має намір з'ясувати, що трапилося, що він організовує спеціальну слідчу комісію і готовий співпрацювати з німецькою владою", – сказав Конте.

За словами італійського прем'єра, співробітництво допоможе не зіпсувати відносини між Євросоюзом і Росією через ситуацію з Навальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Навальному стало погано 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську.

  • З ініціативи німецької клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих у Олексія Навального.

  • Військові експерти прийшли до висновку, що він був отруєний речовиною з групи "Новачок".

  • Канцлер і уряд ФРН обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів по ЄС і НАТО.

  • Міністерство оборони Німеччини відправило дані про отруєння Навального в Організацію із заборони хімічної зброї.

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