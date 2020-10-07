Путін хоче перетворити Вірменію на союзну державу, – Жданов

Президент Росії Володимир Путін має намір скористатися конфліктом у невизнаному Нагірному Карабасі, щоб зробити Вірменію союзною державою, ввести туди війська і отримати військовий анклав для тиску на Туреччину.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов. "Це не війна за Карабах. Путіну байдуже, чий Карабах. Це протистояння Туреччини та Росії – хто буде господарем на Кавказі", – заявив він.

На думку експерта, наразі Путін очікує добровільної відставки прем'єра Вірменії Миколи Пашиняна і звернення уряду країни до Росії з проханням про допомогу.

"Щойно Вірменія зазнає воєнної поразки – а вона вже почала її зазнавати, – еліти почнуть тиснути на Пашиняна. Щойно він подасть у відставку як людина, яка не впоралася із захистом національних інтересів, вони будуть змушені йти за допомогою до Росії", – зпрогнозував Жданов.

У цьому контексті він зауважив, що сам Пашинян досі не звернувся до Путіна з таким проханням, оскільки є "не людиною Путіна, а людиною "Газпрому".

На думку експерта, щойно Єреван офіційно звернеться до Москви за допомогою, "Путін, наприклад, запропонує підписати договір про союзну державу. А потім туди офіційно, як в союзну державу, вводяться російські війська, і Путін отримує на Кавказі свій величезний воєнний анклав, і тиснутиме на Туреччину", – спрогнозував він.

Інтерес Туреччини в конфлікті, за оцінками Жданова, полягає в тому, щоб "вибити звідти Росію".

"Послабивши Вірменію, вони сподіваються, що Вірменія попросить переговорів. До речі, Вірменію годує Іран, а не Росія – зерно, продовольство і паливо в цю країну йде з Ірану. Тому на переговорах Вірменії пропонуватимуть мир в обмін, наприклад, на продовольство і підтримку, і водночас вимагати, щоб Росія пішла звідти", – припустив експерт.

"Кожен грає свою партію. Той, хто перший введе війська до Вірменії, хто домовиться з Вірменією, той і буде на Кавказі каламутити воду", – резюмував Жданов.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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