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28 жовтня • оновлено в 12:36
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Путин Крым исчерпал

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Ну, наверное, они все-таки его убили, и из этого можно сделать два вывода очень важных. Во-первых, если страна ставит какую-то цель — неважно, какая это страна.

У Путина это отравление или убийство политических противников всяких-разных, или в США Усама бен-Ладен, а сейчас Аль-Багдади. Если государство ставит своей целью убрать человека, оно его уберет. Конечно, иногда убирает политических противников – причем, этим славна не только Россия, но и другие страны, как мы понимаем и даже знаем.

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Кроме этого есть еще один важный момент. Можно сказать так: "Если враг поднимет руку, — простите за такой почти сталинский запев, — то этот человек будет наказан". Не одним президентом, так другим – это преемственность карательной политики. Во всем другом можно быть не преемственным. Но в плане убийства за преступление – вот здесь мы видим такую прекрасную преемственность, которая уместна и в других политических вопросах.

И второй, может быть, важный момент. Это убийство Багдади, — причем неважно, свершилось оно или нет, — оно говорит о том, что у популистов одна судьба. Вот сейчас англоязычный сегмент интернета, как рассказала моя дочка Катя, которая следит за этим делом, она мне рассказала, что сейчас интернет, блогеры, журналисты, задаются одним вопросом – "Ну что, съели? Теперь он явно пойдет на второй срок". Потому что будем говорить прямо – это действительно крупная, которой до сих пор не было, единственная внешнеполитическая победа Трампа. Но она реальная. Доказать, что его не убили, будет очень сложно.

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Потому что все, что делал Трамп до этого во внешней политике, если это проанализировать, т — вот как последнее, — то он говорит, что выводит войскам из Сирии, а теперь они туда возвращаются. Все это было, мягко говоря, неудачно.

Но вот теперь такая важная новость. И неважно, что страна раздирается противоречиями, неважно, что грандиозные скандалы преследуют Трампа днём и ночью, неважно, что против него дают показания, что он лгал. Это все не имеет значения. Вот сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы остаться на второй срок.

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И о чем это говорит? Об очень важной вещи – что за ним внимательно наблюдает Путин. А вы знаете, и об этом говорят все мои коллеги замечательные, и в ваших эфирах — Путин Крым исчерпал, собственно, Сирию исчерпал, он ее скрывает. Кстати, во время нашего обсуждения вы хотели упомянуть, что — видите, как, все-таки не мы, не Россия ликвидировала Багдади, не российские разведчики или какая-то тайная армия. А просто и незатейливо, с помощью всяких летательных аппаратов и спецназа сделали американцы.

Поэтому Нарышкин оказался прав — я видел злобную, судорожную реакцию Минобороны — вместо того, чтобы поздравить американцев с этой явной победой, злобная реакция и сомнение, убили они его или нет. Поэтому наши комплексы дерьмовые, такие детские – вот таки Россия судорожно себя ведет. Собственно, как обычно.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Питон Каа
Питон Каа
И Усама бен-Ладен и Аль-Багдади - оба выкормыши США, которые с помощью Аль-Каиды и ИГИЛ решали свои геополитические вопросы в Ближневосточном регионе, каждый в свое время стал опасен для своих хозяев и был отправлен ими на утилизацию. Новым холопам США из Украины стоит задуматься о своей будущей судьбе, она будет столь же печальна, хотя вероятно уже поздно, везде найдут и зачистят, США лишние свидетели не нужны.
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Mega Death
Mega Death
Надо было поздравить ТРампа))) Холопская ментальность украинцев, просто поражает иногда)))
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