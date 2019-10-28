Ну, наверное, они все-таки его убили, и из этого можно сделать два вывода очень важных. Во-первых, если страна ставит какую-то цель — неважно, какая это страна.

У Путина это отравление или убийство политических противников всяких-разных, или в США Усама бен-Ладен, а сейчас Аль-Багдади. Если государство ставит своей целью убрать человека, оно его уберет. Конечно, иногда убирает политических противников – причем, этим славна не только Россия, но и другие страны, как мы понимаем и даже знаем.

Кроме этого есть еще один важный момент. Можно сказать так: "Если враг поднимет руку, — простите за такой почти сталинский запев, — то этот человек будет наказан". Не одним президентом, так другим – это преемственность карательной политики. Во всем другом можно быть не преемственным. Но в плане убийства за преступление – вот здесь мы видим такую прекрасную преемственность, которая уместна и в других политических вопросах.

И второй, может быть, важный момент. Это убийство Багдади, — причем неважно, свершилось оно или нет, — оно говорит о том, что у популистов одна судьба. Вот сейчас англоязычный сегмент интернета, как рассказала моя дочка Катя, которая следит за этим делом, она мне рассказала, что сейчас интернет, блогеры, журналисты, задаются одним вопросом – "Ну что, съели? Теперь он явно пойдет на второй срок". Потому что будем говорить прямо – это действительно крупная, которой до сих пор не было, единственная внешнеполитическая победа Трампа. Но она реальная. Доказать, что его не убили, будет очень сложно.

Потому что все, что делал Трамп до этого во внешней политике, если это проанализировать, т — вот как последнее, — то он говорит, что выводит войскам из Сирии, а теперь они туда возвращаются. Все это было, мягко говоря, неудачно.

Но вот теперь такая важная новость. И неважно, что страна раздирается противоречиями, неважно, что грандиозные скандалы преследуют Трампа днём и ночью, неважно, что против него дают показания, что он лгал. Это все не имеет значения. Вот сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы остаться на второй срок.

И о чем это говорит? Об очень важной вещи – что за ним внимательно наблюдает Путин. А вы знаете, и об этом говорят все мои коллеги замечательные, и в ваших эфирах — Путин Крым исчерпал, собственно, Сирию исчерпал, он ее скрывает. Кстати, во время нашего обсуждения вы хотели упомянуть, что — видите, как, все-таки не мы, не Россия ликвидировала Багдади, не российские разведчики или какая-то тайная армия. А просто и незатейливо, с помощью всяких летательных аппаратов и спецназа сделали американцы.

Поэтому Нарышкин оказался прав — я видел злобную, судорожную реакцию Минобороны — вместо того, чтобы поздравить американцев с этой явной победой, злобная реакция и сомнение, убили они его или нет. Поэтому наши комплексы дерьмовые, такие детские – вот таки Россия судорожно себя ведет. Собственно, как обычно.

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