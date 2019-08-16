"Путін кинув росіян в Україні": Гіркін жорстко наїхав на президента РФ

Одіозний терорист, колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) дорікнув президенту Росії Володимиру Путіну тим, що той нібито відмовився "захищати росіян" в Україні.
Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю MK.RU. "Я докоряю Путіну не тим, що він возз'єднав – не приєднав, наголошую, а возз'єднав – тільки Крим. Я ставлю питання інакше: Путін відмовився від возз'єднання розділеного російського народу. Упустив унікальний шанс, який випадає, можливо, раз на століття. По суті, він відмовився захищати росіян в Україні. Захистив на половину, на чверть пальця", – сказав Гіркін.
За його словами, "заощадження живої сили і техніки" стало для Кремля провалом.
Ігор Гіркін
Сайт терористів "ДНР"
"Не вирішивши питання з Україною, Путін нічого не виграв. Люди продовжують гинути, війні не видно кінця і краю, витрати на неї зростають. І рано чи пізно ця війна перейде у гарячу стадію, оскільки є війною громадянською, а в таких війнах не буває перемир'я", – стверджує терорист.
При цьому він знову замахнувся на українські міста: "У 2014 році, якби Росія приєднала Харків, Одесу, Дніпропетровськ і на цьому зупинилася, в Європі і США зітхнули б із полегшенням. А те, що вона зупинилася, на чверть зайшовши в Донбас, не викликає нічого, крім глузування".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гіркін також заявив, що у ліквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка найперше були зацікавлені його російські куратори.
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