Путін, Кабаєва і патріарх Кирило привітали Лукашенка з днем народження. Повний список
Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, з днем народження привітали низка зарубіжних лідерів і діячів.
Як повідомляє БелТА, Лукашенку подзвонили президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Вітальну телеграму відправили:
голова КНР Сі Цзіньпін,
президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв,
президент Азербайджану Ільхам Алієв,
президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі,
президент Венесуели Ніколас Мадуро,
президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов,
перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв,
прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін,
патріарх Кирило.
Також Лукашенка привітали телефоном голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов, глава Чечні Рамзан Кадиров.
З діячів культури і мистецтва він отримав привітання від олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої і відомого художника Нікаса Сафронова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 30 серпня відзначав свій 66-й день народження.