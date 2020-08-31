Путін, Кабаєва і патріарх Кирило привітали Лукашенка з днем народження. Повний список

Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, з днем народження привітали низка зарубіжних лідерів і діячів.

Як повідомляє БелТА, Лукашенку подзвонили президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Вітальну телеграму відправили:

голова КНР Сі Цзіньпін,

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв,

президент Азербайджану Ільхам Алієв,

президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі,

президент Венесуели Ніколас Мадуро,

президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов,

перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв,

прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін,

патріарх Кирило.

Також Лукашенка привітали телефоном голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов, глава Чечні Рамзан Кадиров.

З діячів культури і мистецтва він отримав привітання від олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої і відомого художника Нікаса Сафронова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко 30 серпня відзначав свій 66-й день народження.

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