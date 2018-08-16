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ПолітикаЕкономіка

Путін їде на весілля до Австрії: названо мотив

3.8тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін поїде на весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, щоб продемонструвати підтримку західним силами, які орієнтуються на Кремль.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у "Грані.ру", пояснивши, що цей візит демонструє прихильність російського лідера до ультраправих політиків.

"Російського президента важко назвати близьким другом австрійського подружжя, так що його присутність на одруженні свідчить швидше про бажання виступити в ролі весільного генерала, точніше - підполковника. Його поїздка на весілля - демонстрація підтримки не тільки Кнайсль, але і всіх західних політичних сил, які орієнтуються на Кремль", - зазначив Портников.

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За його словами, Кнайсль стала главою зовнішньополітичного відомства за квотою Австрійської партії свободи, яку раніше назвали б неонацистською. Зараз її називають ультраправою. У свою чергу, лідер партії Хайнц-Крістіан Штрахе та інші керівники були помічені в симпатіях до нацистських часів. І Кнайсль не є винятком.

"Але правда - вона інша. Вона в тому, що глава держави, чия ідеологія побудована навколо перемоги у Другій світовій війні, буде на загальному святі з тими, хто був би зовсім не проти, якби в тій війні перемогла б зовсім інша країна. І Путіна це не бентежить - як Сталіна не бентежили домовленості з Гітлером і "дружба, скріплена кров'ю". Це продовження тієї ж давньої традиції: ненависть до демократії, до цінностей вільного світу, бажання взяти реванш і добитися розширення імперії незмінно призводять Кремль до табору безумців, які роблять Росію покровителькою і спільницею цього табору", - наголосив він.

Портников додав, що в підходах Кремля немає очевидної ідеології. Адже він підтримує і ультраправих, і ультралівих.

"Одне прагнення до хаосу та дестабілізації. Але поїздка "весільного підполковника" до Австрії доводить, що серце Путіна все ж віддано саме ультраправим європейським політикам - тим самим, проти однодумців яких "діди воювали", - підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін відвідає 18 серпня весілля Кнайсль до майбутніх переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Особи
Володимир ПутінВіталій Портников
Місце
Австрія
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
дырявы рассуждает о мужике Путине ))))
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Самарский Валера
Самарский Валера
жаба виталинку придушила,его барина то даже в сени не позвали.
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