Путін їде на весілля до Австрії: названо мотив

Президент Росії Володимир Путін поїде на весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, щоб продемонструвати підтримку західним силами, які орієнтуються на Кремль.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у "Грані.ру", пояснивши, що цей візит демонструє прихильність російського лідера до ультраправих політиків.

"Російського президента важко назвати близьким другом австрійського подружжя, так що його присутність на одруженні свідчить швидше про бажання виступити в ролі весільного генерала, точніше - підполковника. Його поїздка на весілля - демонстрація підтримки не тільки Кнайсль, але і всіх західних політичних сил, які орієнтуються на Кремль", - зазначив Портников.

За його словами, Кнайсль стала главою зовнішньополітичного відомства за квотою Австрійської партії свободи, яку раніше назвали б неонацистською. Зараз її називають ультраправою. У свою чергу, лідер партії Хайнц-Крістіан Штрахе та інші керівники були помічені в симпатіях до нацистських часів. І Кнайсль не є винятком.

"Але правда - вона інша. Вона в тому, що глава держави, чия ідеологія побудована навколо перемоги у Другій світовій війні, буде на загальному святі з тими, хто був би зовсім не проти, якби в тій війні перемогла б зовсім інша країна. І Путіна це не бентежить - як Сталіна не бентежили домовленості з Гітлером і "дружба, скріплена кров'ю". Це продовження тієї ж давньої традиції: ненависть до демократії, до цінностей вільного світу, бажання взяти реванш і добитися розширення імперії незмінно призводять Кремль до табору безумців, які роблять Росію покровителькою і спільницею цього табору", - наголосив він.

Портников додав, що в підходах Кремля немає очевидної ідеології. Адже він підтримує і ультраправих, і ультралівих.

"Одне прагнення до хаосу та дестабілізації. Але поїздка "весільного підполковника" до Австрії доводить, що серце Путіна все ж віддано саме ультраправим європейським політикам - тим самим, проти однодумців яких "діди воювали", - підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін відвідає 18 серпня весілля Кнайсль до майбутніх переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.