Президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп у суботу, 25 квітня, зробили спільну заяву з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі в ході Другої світової війни.

Заяву опублікувала пресслужба Кремля. Подію 25 квітня 1945 року в тексті назвали "передвісником вирішальної поразки нацистського режиму".

"25 квітня 2020 року минає 75 років від дня історичної зустрічі радянських і американських солдатів, які потиснули один одному руки на пошкодженому мосту через річку Ельба", – сказано в повідомленні.

Пропонуємо ознайомитись із текстом заяви:

Зустріч на Ельбі – кульмінація колосальних зусиль багатьох країн і народів, які об'єдналися в рамках Декларації Об'єднаних Націй від 1942 року. Ця спільна боротьба зажадала величезних жертв мільйонів солдатів, матросів і мирних громадян на багатьох театрах військових дій.

Ми також відзначаємо внесок мільйонів чоловіків і жінок, які на трудовому фронті виготовили величезну кількість військової продукції, призначену для використання по всьому світу. Працівники та підприємства тилу відіграли ключову роль у забезпеченні союзних сил засобами, необхідними для перемоги.

"Дух Ельби" є прикладом того, як наші країни можуть відкласти в сторону суперечності, збудувати довіру і співпрацювати в ім'я спільної мети. Даючи сьогодні відсіч найбільш серйозним викликам XXI століття, ми віддаємо данину повазі доблесті та мужності всіх тих, хто разом бився для розгрому фашизму. Їх героїчний подвиг ніколи не буде забутий.

Путін і Трамп Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що в його країни "дуже хороші відносини" з Росією.