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Путін і Трамп розривають договір про ракети: дипломат пояснив небезпеку

1.4тЧитати матеріал російською

Зупинення дії Договору між США і Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) створює загрозу ядерної війни в Європі.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи намір президента Росії Володимира Путіна офіційно зупинити дію договору.

Дипломат нагадав, що відповідно до вимог договору про РСМД були знищені ракети в Європі з боку Радянського Союзу, а також з боку європейських країн НАТО. Відповідно до цього договору було знищено 1846 ракет СРСР і 846 з боку країн НАТО.

"Зараз цей договір по суті припинив своє існування заявами президента США і президента Росії. Почалися розробки нових ракет. Вони вже були, але вони таємно розроблялися Росією", – заявив Гаращук.

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"Я один з практиків, які бачили, на які об'єкти націлені ці ракети в Європі і на території колишнього Радянського Союзу, зокрема України... Я бачив своїми очима червоні кола на карті, а під цими червоними колами – люди, населені пункти, історичні цінності. По суті, Європа і Росія зараз під величезною небезпекою перебувають. А локальна ядерна війна в Європі обов'язково переросте в глобальну війну, обмін ядерними ударами", – переконаний він.

Як пояснив експерт, причиною розриву договору послужили розроблені Росією ракети 9M729, на базі ракети "Калібр" морського базування, з дальністю дії 2,5 тис. км.

"Розвідка США працює, вони побачили, що ця ракета може летіти далі, ніж 500 км, що обмежувалося договором... Трамп пішов на припинення цього договору. Звичайно, Росія підтримала, і зараз Росія суто юридично подала документ до Держдуми, щоб законодавчо закріпити вихід з цього договору. Це дуже небезпечно для Європи і світу", – підкреслив Гаращук.

Путін і Трамп розривають договір про ракети: дипломат пояснив небезпеку

vesty.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗагроза Третьої світової війниРосійська воєнна загроза
Особа
Петро Гаращук
Місце
Росія
Теги
ракетиядерна зброя
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Дорогие российские комментаторы, попробуйте назвать хоть одну ситуацию за последние 20 лет, когда бы Россия нарушила хоть один международный закон или договор. Ваш ответ объяснит Вам уровень доверия и любовь к россиянам в мире.😁
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дядька несёт дичь о том,что причиной послужил "калибр".Калибр морского базирования .А это не нарушает договор.У американцев изначально были тамагавки морского базирования .Они тоже дальше 500 км летают.И Америка изначально в выигрышном положении находилась при этом договоре.А вот когда появился Калибр и преимущества этого договора для Америки пропали,то они быстро нашли предлог и вышли из него.Любой договор,который им заведомо выигрышного положения не приносит,они разрывают под тем или иным предлогом.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Правильно всё говорит эксперт, редко такое на Обозе пишут. Америка подставила Европу под такую опасность, которой у неё не было. То, что Россия тайно разрабатывала и испытывала один экземпляр, это не значит, что она бы эти незаконные ракеты поставила на вооружение. Просто имела бы технологию и не более того. А когда США вышла из договора, то тут Россия радостно сделала тоже самое. Так что европейские союзники пускай благодарят Трампа. А преследовал он свои интересы - Китай и давление на него. У Китая такое оружие есть, а американцы не могли против него развернуть такое в регионе ибо запрет в Договоре с Россией. Ну и чубатые кастрюли теперь по прицеле будут, все теоретические военные базы США на вашей территории, плюс мосты, химзаводы и далее везде.
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