Путін і Трамп розривають договір про ракети: дипломат пояснив небезпеку

Зупинення дії Договору між США і Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) створює загрозу ядерної війни в Європі.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи намір президента Росії Володимира Путіна офіційно зупинити дію договору.

Дипломат нагадав, що відповідно до вимог договору про РСМД були знищені ракети в Європі з боку Радянського Союзу, а також з боку європейських країн НАТО. Відповідно до цього договору було знищено 1846 ракет СРСР і 846 з боку країн НАТО.

"Зараз цей договір по суті припинив своє існування заявами президента США і президента Росії. Почалися розробки нових ракет. Вони вже були, але вони таємно розроблялися Росією", – заявив Гаращук.

"Я один з практиків, які бачили, на які об'єкти націлені ці ракети в Європі і на території колишнього Радянського Союзу, зокрема України... Я бачив своїми очима червоні кола на карті, а під цими червоними колами – люди, населені пункти, історичні цінності. По суті, Європа і Росія зараз під величезною небезпекою перебувають. А локальна ядерна війна в Європі обов'язково переросте в глобальну війну, обмін ядерними ударами", – переконаний він.

Як пояснив експерт, причиною розриву договору послужили розроблені Росією ракети 9M729, на базі ракети "Калібр" морського базування, з дальністю дії 2,5 тис. км.

"Розвідка США працює, вони побачили, що ця ракета може летіти далі, ніж 500 км, що обмежувалося договором... Трамп пішов на припинення цього договору. Звичайно, Росія підтримала, і зараз Росія суто юридично подала документ до Держдуми, щоб законодавчо закріпити вихід з цього договору. Це дуже небезпечно для Європи і світу", – підкреслив Гаращук.

vesty.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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