Путін і Трамп обговорили ядерну зброю: Кремль розкрив деталі

Борис Бондар Світ 22:10, 23.07.2020 Оновлено: 23:00, 23.07.2020

Президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін обговорили телефоном питання стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

Про це повідомили на сайті Кремля. Також Путін і Трамп привітали один одного з 45-річчям орбітального польоту в рамках програми "Союз – Аполлон".

Лідери держав обговорили, зокрема, ситуацію з договором про скорочення стратегічних озброєнь СНО-3, дія якого закінчується в лютому 2021 року.

Також було порушено питання іранської ядерної програми. Обидві сторони заявили про необхідність колективних зусиль "із підтримки регіональної стабільності і глобального режиму ядерного нерозповсюдження".

Разом із тим президенти двох країн висловили обопільний настрій на розвиток торговельно-економічної взаємодії.

"Дано позитивну оцінку співпраці в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції", – поінформували в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 7 травня провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема пандемію COVID-19 у світі і контроль над озброєннями.

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