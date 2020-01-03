Оцінили обмін і транзит: Путін і Макрон провели переговори щодо України

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у п'ятницю, 3 січня, в ході телефонної розмови обговорили обмін полоненими між Києвом і "Л/ДНР" і новий контракт щодо транзиту газу.

Про це повідомляє пресслужба Кремля. Відзначається, що ініціатором розмови став французький лідер.

"Розглянуто основні аспекти врегулювання "внутрішньоукраїнського" конфлікту. Акцентована важливість послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" і рішень, ухвалених на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі", – сказано в повідомленні.

Путін і Макрон провели переговори щодо України

Макрон схвально висловився про обмін утримуваними особами, який пройшов 29 грудня. "Дана позитивна оцінка укладенню в кінці 2019 року "пакетної" угоди щодо транзиту російського газу в Європу через територію України", – додали в Кремлі.

Лідери також торкнулися деяких питань двостороннього порядку денного, домовилися про продовження контактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з головних тем розмови Путіна і Макрона також стала ліквідація військами США на території Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся