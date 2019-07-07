Путін і Лукашенко проведуть таємну зустріч щодо об'єднання: спливли дата і місце

Наступного тижня (з 8 липня) президент Росії Володимир Путін і білоруський лідер Олександр Лукашенко можуть провести закриті переговори.

Ймовірно, мова піде про розвиток Союзної держави. Про це повідомляє Znak.com, посилаючись на "інформованого співрозмовника", а також джерело в адміністрації Путіна.

Вказується, що зустріч повинна відбутися 11 липня на острові Валаам (Республіка Карелія, РФ).

"До цієї дати ченців на острові просять підготуватися до візиту перших осіб", – цитують журналісти одного зі співрозмовників.

Перед відвідуванням острова Володимир Путін може заїхати в монастир на Коневці, який 7 липня після реставрації освятив патріарх РПЦ Кирило. Фінансування робіт монастирського комплексу здійснювала компанія "Роснефть".

При цьому раніше в Кремлі анонсували, що зустріч президентів Росії і Білорусі має відбутися 18 липня. За словами Путіна, Росія налаштована на розвиток інтеграційних зв'язків із білоруськими партнерами, про що і повинно йтися на заході.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 червня поточного року Путін зробив заяву про приєднання Білорусі, висловившись про створення "союзного" парламенту та єдиної валюти для двох країн.

21 червня прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився із Білоруссю щодо питань інтеграції та створення Союзної держави.

У відповідь на це Лукашенко публічно виступив проти об'єднання з Російською Федерацією.

"Ми можемо попросити, щоб вони [росіяни] нас захищали, – ядерну парасольку, гіперзвукову зброю та інше. Можемо попросити і домовитися. Я думаю, для початку нашому поколінню вистачить, нехай там діти самі розбираються потім. Ви хочете до складу Росії, щоб вона нас захистила? Ні. І я не хочу", – сказав він.

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