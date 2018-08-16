Путін і Ко розділили море: з'явився прогноз щодо нової війни РФ

Росія, домовившись про принципи розділу Каспійського моря з Іраном, Казахстаном, Азербайджаном і Туркменістаном, навряд чи зважиться розв'язати в регіоні війну.

Таку думку "Апострофу" висловив російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський, нагадавши, що за оцінками Служби енергетичної інформації США в Каспійському регіоні знаходиться майже 50 мільярдів барелів нафти, що за нинішніми цінами становить приблизно 3,5 трильйона доларів.

"Це не Донбас який-небудь і не Крим паршивий. Але з іншого боку, в доступній для огляду перспективі жодних можливостей для військових зіткнень я тут не бачу абсолютно. Якби за всім були гроші, то Росія і кроку б не ступила в ідіотський Крим, який і даремно не потрібний, і дуже дорого коштує, а разом з американцями з двох сторін розчавила б Іран. Це якби гроші вирішували", - сказав журналіст.

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"Адже зрозуміло, що захопити дно Каспійського моря - це величезні гроші, а влізти у всякі бідні області в Україні - це витратити багато грошей і отримати купу неприємностей", - заявив Радзіховський.

За його словами, Росія за президентства Володимира Путіна не піде на угоду зі США проти Ірану, проте все одно сподівається "на збереження відносин з американцями".

"Якщо, припустимо, США введуть санкції щодо заборони для Росії проводити розрахунки в доларах - я думаю, що Путін пошле під три чорти всі ці угоди і буде активно і в лоб співпрацювати з Іраном у Сирії, з усіма наслідками, що випливають. Поки що цього немає", - додав публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сплив важливий нюанс угоди Росії щодо Каспійського моря.