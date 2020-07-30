Путін хотів дотиснути Лукашенка, – Венедіктов про спробу об'єднати Росію та Білорусь

Російський президент Володимир Путін мав намір дотиснути свого білоруського колегу Олександра Лукашенка до грудня, щоб добитися об'єднання двох країн.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов. Вона також зазначив, Лукашенку пропонували посаду в парламенті.

"Він (Путін) був упевнений, що до грудня дотисне Лукашенка. Це я знаю точно. По-перше, це гарно. Значить, об'єднання країн, фанфари ... Я чого поїхав-то до Лукашенка? Я хотів точку отримати, а отримав не тільки точку, але і тире з трьома крапками. Лукашенко мені сказав: "Мені запропонували якусь посаду в парламенті. Вони там з глузду з'їхали". Тобто ця розмова була, розумієте?" – підкреслив Венедиктов.

За словами журналіста, коли Путін зрозумів, що у нього не вийшло об'єднати країни, він усвідомив, що може стати "кульгавою качкою".

"Спікер парламенту – це друга особа в державі. І ось там все поламалося. Я зараз не буду аналізувати чому: були і економічні причини, напевно, і якісь особистісні, можливо. Але коли Путін зрозумів, що у нього ця ідея не вийшла ... Історія в тому, що ти стаєш кульгавою качкою", – зазначив Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич висловив думку, що Росія працює на загальну дестабілізацію білоруських інститутів влади для того, щоб після виборів, незалежно від того, залишиться Олександр Лукашенко чи ні, спробувати політично "зав'язати" на собі країну.