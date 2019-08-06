Путін хоче залякати? Вибух українського літака зв'язали із Зеленським

Атака на український літак Іл-76ТД у Лівії була частиною цілеспрямованої кампанії Кремля з дискредитації України перед візитом президента країни Володимира Зеленського в Туреччину.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму матеріалі для "Інформаційного спротиву".

"Якщо минулі Іл-76ТД було знищено, за дивним збігом, напередодні засідання Радбезу ООН щодо Лівії, а також обговорення контракту на покупку Україною у США партії летальної зброї, то цього разу Іл-76ТД із турецьким вантажем був знищений напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину", – звернув увагу він.

У Лівії збили український літак

Крім того, Коваленко зазначив, що рівно місяць тому на акаунті Diana Mihailova, що здійснює антиукраїнську діяльність у Живому Журналі, була опублікована інформація саме про цей Іл-76ТД з описом маршрутів і пунктів відправлення і прибуття. На акаунті з'являлися дані і інших українських літаків.

"Власне, виникає таке враження, що за транспортними літаками українських авіакомпаній у Лівії ведеться справжнє полювання. З урахуванням того, що сили фельдмаршала Хафтара ще в минулому році заручилися негласною підтримкою МО РФ, координація їх дій у цьому питанні більш ніж очевидна", – написав експерт.

На його думку, особливо яскраво це простежується в контексті незгасних спроб дискредитувати Україну на фундаменті громадянської війни в цій країні і участі в незаконних поставках зброї.

Збитий літак Соцмережі

Коваленко також відзначив важливу деталь: і знищення Іл-76 28 липня і обстріл 6 серпня відбувалися за одним сценарієм. Первинний злив інформації пройшов через другосортні майданчики інформаційних військ ГРУ РФ, а далі її вивели на рівень федеральних ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня в Лівії під час ракетного обстрілу знищили два військово-транспортні літаки Іл-76, які імовірно належали приватній українській компанії.

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