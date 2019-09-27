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27 вересня • оновлено в 18:36
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Путін хоче відновити СРСР? Саакашвілі зробив несподівану заяву

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Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звинуватив Росію у тиску на Грузію щодо вступу країни в НАТО і Євросоюз.

Про це повідомляє "Інтерфакс". На думку Саакашвілі в плани російського керівництва входить відновити СРСР до 2024 року.

"Путін вирішив до 2024 року, до майбутніх його виборів відновити Радянський Союз і планує приєднати Грузію, Вірменію, Молдову, Білорусію, основну частину України, крім західної. Це його план", – заявив Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Слово і Діло

Новини
Схема Дерев'янка та Мін'юсту: скандальне рішення продавив Саакашвілі?

Звідки у нього така інформація грузинський лідер не уточнив.

"Зараз має місце дуже велика змова проти грузинської державності. Що це за змова? Я вам скажу, що відбувається навколо Грузії. По-перше, уряд Грузії проводить переговори з керівництвом Росії про нейтральний статус Грузії. Вони хочуть, щоб оголосили, що Грузія ніколи не ввійде в НАТО і Євросоюз", – зазначив Саакашвілі.

Як писав OBOZREVATEL, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країні необхідно зменшити економічну залежність від Росії. За її словами, Тбілісі рухається в західному напрямку, тому республіці необхідно мінімізувати вплив Москви.

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Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Путін
Місце
Грузія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз", — отметил Саакашвили...." () Очень даже нормальный дипломатический ход - объявить то, что хочет Россия, но в обмен на что? Теоретически и Украине это надо сделать, но Крым это вряд ли вернет. Об этом надо было думать раньше - до всех этих хаосов с Майданом. Запад, распаляя Майдан, не готов был оказывать настоящую поддержку Украине и не оказывает ее сейчас. Например деиндустриализация - с Россией сотрудничество прекратилось, а с ЕС и США не началось. Да хотя бы поддержка рождаемости в ходе убыли населения по причине военных действий, где она и кем планируется компенсировать убыль населения? Ответ напрашивается выходцами с Ближнего востока и Африки. А объявить о нейтральном статусе - сегодня объявили, а здесь автора типа Будет видно - нет ничего вечного, да и НАТО с ЕС говорят, что Украину в своем составе не видят, так в чем дело?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ....объявили, а завтра типа Будет видно...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Если Мишико хочет , то пусть сам создает
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Мир Миру
Мир Миру
Как стало известно из заявления беларуського президента, которое он сделал на брифинге 26 сентября, прозвучало предложение украинскому коллеге совместно строить промышленную инфраструктуру и наладить выпуск космических ракет и ракетного вооружения.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Мир Миру, Что Грузия может дать кроме сомнительного вина и криминальных авторитетов?
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Визріває економічно-політично-воєнне об"єднання України з Білорусь"ю, Грузією, але без участі РФ.
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