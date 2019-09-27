Путін хоче відновити СРСР? Саакашвілі зробив несподівану заяву

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звинуватив Росію у тиску на Грузію щодо вступу країни в НАТО і Євросоюз.

Про це повідомляє "Інтерфакс". На думку Саакашвілі в плани російського керівництва входить відновити СРСР до 2024 року.

"Путін вирішив до 2024 року, до майбутніх його виборів відновити Радянський Союз і планує приєднати Грузію, Вірменію, Молдову, Білорусію, основну частину України, крім західної. Це його план", – заявив Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі Слово і Діло

Звідки у нього така інформація грузинський лідер не уточнив.

"Зараз має місце дуже велика змова проти грузинської державності. Що це за змова? Я вам скажу, що відбувається навколо Грузії. По-перше, уряд Грузії проводить переговори з керівництвом Росії про нейтральний статус Грузії. Вони хочуть, щоб оголосили, що Грузія ніколи не ввійде в НАТО і Євросоюз", – зазначив Саакашвілі.

Як писав OBOZREVATEL, президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країні необхідно зменшити економічну залежність від Росії. За її словами, Тбілісі рухається в західному напрямку, тому республіці необхідно мінімізувати вплив Москви.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся