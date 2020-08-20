Путін хоче поглинути Білорусь, а потім викинути Лукашенка, – Піонтковський

Кремль допоможе Олександру Лукашенку, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заради зміни конституції республіки і її поглинання.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський, повідомила Сегодня. Він підкреслив, що справжнім гравцем зараз є не Лукашенко, а Кремль і Путін.

Політолог нагадав, що за останні кілька днів Лукашенко чотири рази телефонував Путіну і розповідав "про чорношкірі натовські війська, які спочатку захоплять Білорусь, а потім і Росію, мабуть, якісь струни в душі Путіна торкнулися".

Піонтковський заявив, що до недавнього часу в Кремлі коливалися – підтримувати Лукашенка або опозиціонерів, але тепер зробили вибір на користь диктатора. При цьому політолог припустив, що масштабної військової допомоги не буде.

"Такого ось втручання як в Чехословаччині в 58-м або в Угорщину у 56-м з танками і дивізіями, просто немає необхідності – з ким там воювати і як потім окупують країну. І навіть того, що було в Україні – Гіркіна,"зелених чоловічків", – того теж зараз не потрібно. Лукашенку потрібні додаткові омонівці, додаткові кати, садисти готові чинити розправу над протестуючими, як білоруський ОМОН під керівництвом генерала Караєва робив перші три дні. Ось таку допомогу Москва безумовно надасть. І я навіть підозрюю, що вже надає", – розповів Піонтковський.

Він зазначив, що 1 500 осіб мінського ОМОНу майже утримали ситуацію в країні. Збільшити цю кількість в п'ять разів, тобто надіслати шість тисяч таких же "катів" з Росгвардіі, одягнувши їх в білоруську форму, Путину нічого не коштує.

"Напевно там російські військовослужбовці готові взяти участь в розгоні заворушень. Вони присутні. Цю допомогу Кремль вирішив Лукашенку надавати, що, звичайно, продовжить агонію Лукашенка, але мені здається не змінить принципово ситуацію", – сказав експерт.

Також він зазначив, що планом Кремля з поглинання Білорусі довго опирався сам Лукашенко, але тепер з цим не погодиться білоруський народ.

"Це аншлюс, якому Лукашенко дуже довго опирався. Не тому, що Лукашенко патріот Білорусі, а тому, що він особисто не хотів міняти свою позицію диктатора на позицію секретаря Мінського обкому. А зараз він щодня благає Путіна: "Допоможи, я згоден на все". Він на все згоден, але білоруський народ не згоден", - сказав політолог.

За його словами, зараз Кремль надає підтримку Лукашенку не просто так, а розраховує через зміни до Конституції проштовхнути аншлюс з поглинанням Білорусі.

"Зараз вони сподіваються з загнаного в кут Лукашенка вирвати ось той жаданий аншлюс, якого вони домагалися 25 років і, зокрема, цей проєкт Конституції, та ще референдум, там все буде заплутано в такі статейки, що можна буде постаратися народу нав'язати. У всякому випадку, вони ось так от розраховують. Якщо Москва отримає від Лукашенка те, що їй потрібно, – нова Конституція, яка фактично означає зникнення Білорусі, – то навіщо він далі їм буде потрібен. Викинуть його, збережуть йому життя за те, що був в цьому проєкті. Його помістять до Ростова або на дачу під Москвою", – резюмував Піонтковський.

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