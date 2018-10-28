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''Путін готується'': названі нові цілі Росії для захоплення

11.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін готується до ескалації сухопутних бойових дій не тільки на території України і Сирії, а й у країнах Прибалтії та Білорусі.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив науковий співробітник Інституту економічної політики імені Гайдара Сергій Жаворонков. Він вважає, що Білорусь для РФ є дружньою країною тільки на словах.

"Технічно немає жодних проблем завтра послати диверсантів, оголосити Гомельську народну республіку, Талліннську народну республіку і так далі. Як ми пам'ятаємо, Сталін оголосив у 1939 році, що Радянський Союз не воює з Фінляндією, а підтримує Фінську народну республіку та товариша Куусінена (голова Президії Верховної Ради Карело-Фінської РСР. Ред.), який сам сидів у Москві при цьому", - зазначив Жаворонков.

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Сергій Жаворонков

Сергій Жаворонков

Експерт також підкреслив, що часті заяви російського лідера про високий ядерний потенціал країни можуть бути лише залякуванням.

"Мені здається, що просторікування Путіна про ракети, про ядерну зброю - це якийсь засіб психологічної війни. Сам Путін до жодних ядерних війн не готовий - це з усієї його біографії і географії розміщення активів та родичів його друзів не випливає", - сказав Жаворонков.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Росія в ООН публічно оголосила про те, що готується до війни зі США, оскільки країна нібито змушує Кремль до агресивних заходів.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загрозаРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінСергій Жаворонков
Місце
Росія
Об'єкти
УкраїнаБілорусьвійна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Белорусы это братский народ России. Прибалтика Россию не интересует
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России приняли закон о налоге на самозянятых граждан. В связи с этим, киллеров, проституток и коррупционеров попросили срочно прибыть в ФНС.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Броцкий, где ты находишь это парашное хзчт? Это для тебя, типа, ихсперд? Да пусть оно сосет у хуйла и дальше, шоб хуйло себя считало, типа, крутым мачо. А тебе оно нахуя?
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