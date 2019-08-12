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Путін готує зброю апокаліпсису: стало відомо, що рвонуло під Архангельськом

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Смертельний вибух на полігоні під Архангельськом (РФ), при якому загинули 5 і постраждали 3 осіб, може бути пов'язаний із випробуваннями ракет "Буревісник", "Циркон" чи "Посейдон".

Про це повідомляє ВВС-Україна. Так, роскорпорація "Росатом" раніше заявляла, що всі п'ятеро померлих військових брали участь "у роботі, пов'язаній із радіоізотопним джерелом живлення, який перебував у складі ракети".

Радіоізотопні джерела живлення використовують енергію, яка виникає в результаті радіоактивного розпаду.

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Центр, де трапилася надзвичайна подія

Центр, де трапилася надзвичайна подія

Readovka

При цьому британський політолог, один із провідних експертів із Росії Марк Галеотті вважає, що нинішні нові російські розробки – це продовження розробок часів СРСР, які "зняли з полиці" і виділили на них фінансування.

Випробування ракети "Буревісник"

Випробування ракети "Буревісник"

Міністерство оборони РФ

Ракети "Циркон", як кажуть у Міноборони РФ, у вісім разів швидші за швидкість звуку. "Посейдон" – це підводна ракета підвищеної дальності, яка запускається з субмарини.

Ці розробки часто називають "зброєю апокаліпсису". Як додав Галеотті, навряд чи ці ракети можуть бути використані в будь-якій інший ситуації, крім як під час повномасштабної ядерної війни.

Відзначимо, ще до початку випробувань Міноборони створило зону відчуження в районі Двінської губи – однієї із найбільших заток Білого моря. Вона закрита для цивільних принаймні до вересня поточного року.

Концептуальний вид ракети "Циркон"

Концептуальний вид ракети "Циркон"

region29.ru

"Посейдон"

"Посейдон"

Скрін відео Міністерства оборони РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Вибух на полігоні під Архангельском Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
вибух ракети зброя ядерна зброя фотографии
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Когда они уже себе создадут чернобыльскую первобытность? Хочется сказать,- здесь была Россия...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Нынешние новые российские разработки – это продолжение разработок времен СССР ?! Ну надо же какие тупые ведущие политологи в Англии. А что тогда говорить об их Не-ведущих политологах? )))
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