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ПолітикаЕкономіка

Путін готовий померти: Піонтковський пояснив надзвичайну небезпеку Росії

24тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін на сьогоднішній день небезпечніше, ніж у 2014 році, тому що готовий піти на смертельний ризик для збереження влади.

"Путін весни і літа 2014-го року - тріумфаліст, сп'янілий несподіваною легкістю кримської операції, млявою реакцією Заходу, вождь "Русского міра", переконаний, що він схопив Бога за бороду. Вождь не очікував настільки оглушливого ефекту і не прагнув до нього спочатку. У нього була конкретне прагматичне завдання: згвалтувати по-братськи Україну, ні в якому разі не дозволивши їй вирватися з євразійської мережі кримінальних паханатів і вибрати європейську модель економічної і політичної конкуренції", - написав російський журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський.

За його словами, такий вибір міг би стати небезпечно заразливим прикладом для російського суспільства і підірвати "духовні скрєпи злодійської Дзюдохеріі".

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"Занадто добре він розуміє, чим йому загрожує втрата влади. Владу диктатори втрачають не на "виборах". Вони втрачають її, коли починають категорично не влаштовувати своє оточення, в тому числі і силове. Протягом 18 років у пахана російської клептократії з цим не було проблем. Він особисто гарантував безпеку величезних маєтків своїх подільників", - підкреслив Піонтковський.

Він пояснив, що Путін у 2014 році розгорнув перед ними грандіозну програму імперського реваншу РФ у "4-й світовій гібридній війні".

"Сьогодні ж "closeness to Putin" стає, згідно з розділом 241 американського закону про санкції від 2 серпня, юридичною підставою конфіскації зарубіжної власності російської "еліти" за кордоном. А імперські бульбашки, надуті путінською пропагандою, лопаються один за іншим, викликаючи гірке розчарування амбітної "еліти", - додав журналіст.

Піонтковський зазначив, що такі настрої в "елітах" не можна пускати на самоплив, тому що вони загрожують втратою влади з усіма витікаючими наслідками.

"Він може загострити максимально відносини з Заходом, створивши всередині країни образ обложеної фортеці, що балансує на межі ядерної війни (з ймовірністю переходу за цю межу). Імперській клоаці це сподобається, а з будь-якими незадоволеними навіть з близького оточення можна буде розправитися в умовах військової диктатури. Демонстративний напад на Великобританію 5 березня з використанням зброї масового знищення - це перший крок в спецоперації по довічної пролонгації його особистої влади", - підкреслив він.

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Відзначається, що у Путіна є "чудо-зброя", щоб утриматися в "обложеної фортеці".

"Не мультики з Послання, а холодна рішучість першим використовувати ядерну зброю. Подивіться ще раз на його обличчя в інтерв'ю Соловйову. Коли він пояснює, що не потрібен йому світ без Путіна у влади. Так, саме без Путіна у влади. Пояснив же нам наш Гесс-Володін, що Росія сьогодні це і є Путін при владі", - заявив журналіст.

Володимир Путін і Володимир Соловйов

Він пояснив, що президент РФ готовий піти на смертельний ризик, щоб зберегти владу.

"Сьогодні він набагато небезпечніше, ніж у 2014-му. Тоді він не готовий був померти за Нарву. Збирався полякати Захід, сподіваючись, що той здригнеться і відступить. А ось за свою владу готовий піти і на смертельний ризик першого удару. Здригнеться Захід і не відповість - переміг великий Путін назавжди всередині і зовні", - резюмував Піонтковський.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Піонтковський розповів про подібності та відмінності Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюВибори президента РосіїРосійська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінАндрій Піонтковський
Місце
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