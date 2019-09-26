Путін готовий говорити? Лавров зробив Зеленському багатозначний натяк

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський відіграв вирішальну роль в обміні полоненими.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю "Коммерсанту". При цьому він зазначив, що "це трохи оздоровило відносини між Москвою і Києвом".

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"З огляду на те, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", у роботі Контактної групи по Україні, це може сприяти і створенню сприятливішої атмосфери на Донбасі", – заговорив натяками міністр.

При цьому він уточнив, що обмін відбувся після прямого контакту Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Лавров наполягає, що він перебуває поза контекстом ситуації на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський і Лавров провели ввечері 24 вересня короткі переговори. Вони зустрілися на прийомі, організованому американським лідером Дональдом Трампом на честь глав держав-учасників 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

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