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27 вересня • оновлено в 19:49
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Путін готовий говорити? Лавров зробив Зеленському багатозначний натяк

32.3т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський відіграв вирішальну роль в обміні полоненими.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю "Коммерсанту". При цьому він зазначив, що "це трохи оздоровило відносини між Москвою і Києвом".

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"З огляду на те, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", у роботі Контактної групи по Україні, це може сприяти і створенню сприятливішої атмосфери на Донбасі", – заговорив натяками міністр.

При цьому він уточнив, що обмін відбувся після прямого контакту Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Лавров наполягає, що він перебуває поза контекстом ситуації на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський і Лавров провели ввечері 24 вересня короткі переговори. Вони зустрілися на прийомі, організованому американським лідером Дональдом Трампом на честь глав держав-учасників 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Росія
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо Лавров наполягає, що "перебуває поза контекстом ситуації на Донбасі", тоді президент РФ Владімір Путін відіграв вирішальну роль у роззброєнні Донбасу шляхом ліквідації складу боєприпасів у Донецьку. Це комплімент.
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70rus xxx
70rus xxx
Почему и не поговорить,если переговоры будут конструктивными,сказал Путин.А с пустого в порожнее-извините.
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