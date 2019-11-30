Путін дотиснув? Лукашенко погодився створити з РФ єдиний парламент і уряд

Білорусь і Росія планують створити спільний уряд і парламент.
Як передає Tut.by, про це повідомив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, підкресливши, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.
"Президенти [Олександр Лукашенко і Володимир Путін] домовилися, що цілі заявлені грандіозні, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", – повідомив посол.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Голос Америки
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна. При цьому він вжив досить різке висловлювання про економічний союз між країнами.
Також Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.
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