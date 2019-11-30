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1 грудня • оновлено в 06:12
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Путін дотиснув? Лукашенко погодився створити з РФ єдиний парламент і уряд

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Білорусь і Росія планують створити спільний уряд і парламент.

Як передає Tut.by, про це повідомив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, підкресливши, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

"Президенти [Олександр Лукашенко і Володимир Путін] домовилися, що цілі заявлені грандіозні, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", – повідомив посол.

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Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна. При цьому він вжив досить різке висловлювання про економічний союз між країнами.

Також Лукашенко публічно дорікнув Росії в небажанні допомогти з забезпеченням армії сучасною зброєю, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту РФ на західному кордоні.

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Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Soin Sergii
Soin Sergii
Ну славно - то как, чудесно же. Теперь продукты будут давить бульдозерами на границе Беларуси. А для Пути харчи в Финляндии покупают. Не знали, рыпа пригожинские?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
У бацьки" семь пятниц на неделю".
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Николаев Олег
Николаев Олег
У украинцев полыхнёт от этой новости. А когда это станет реальностью, зарево будет на месяц-два.
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