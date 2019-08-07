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Путін, допоможи! Ще одна країна захотіла увійти до складу Росії

11т Читати матеріал російською

Невизнана Південна Осетія хоче стати частиною Російської Федерації.

Про це заявив глава "республіки" Анатолій Бібілов, передає РІА "Новости". "Президент" зазначив, що такі заходи потрібні, щоб осетинський народ не був розділений.

"Історично було б правильно, якби республіка Південна Осетія увійшла до складу Російської Федерації", – вважає Бібілов.

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Він додав, що осетинський народ, частина якого проживає в Росії, а інша – в республіці, повинен об'єднатися.

При цьому він повідомив, що наступним кроком після приєднання до РФ має відбутися об'єднання Південної та Північної Осетії в один регіон. Бібілов впевнений, що "якщо народ розділений, то загального розвитку у цього народу не буде". Як приклад політик навів поділ Південної і Північної Кореї.

Анатолій Бібілов

Анатолій Бібілов

Sputnik

Нагадаємо, 8 серпня 2008 року російські війська вторглися в Грузію під приводом захисту сепаратистів Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення президента РФ Володимира Путіна про видачу російських паспортів в "Л/ДНР" породило розмови про абхазькому сценарії для Донбасу.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Как обычно, какелы с грузинами считают, что уж они-то имеют полное право на самоопределение, а как же(!), а вот другие народы нет. Решили, что Советский Союз делим? Ну так и сами вы делимы!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Mihailova Kristina, после развала СССР только время показало кто есть друг, а кто предатель и скотина
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Почему бы и нет - мы и так их кормим... это только тупорылая б.ля.дская недострана ок.раина продалась по дешевке
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
каратель свидомитов, класс взорванными пуканами укробиомусора удовлетворен))) сказать больше нечего скоты?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
каратель свидомитов, убогое уё.бище
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филипп филипыч
филипп филипыч
правильно говорит. в объединении сила!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Прокапало Ігор, Анатолий Бибилов ни слова про агрессивную войну и аннексию не говорил) это ты приплел. поэтому не расстраивайся так сильно по пустякам и не плач. будь добрее и к тебе потянуться. и когда мы с тобой будем вместе мы будем сильнее))
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Прокапало Ігор, я общаюсь с каждым индивидуумом так как он этого заслуживает
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