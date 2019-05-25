"Путін домігся свого": сплив тривожний нюанс у новій військовій стратегії НАТО

Розробка НАТО нової військової стратегії через російську загрозу є "офіційним" початком нової холодної війни між Заходом і РФ.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив координатор групи "Інформаційний опір", народний депутат України ("Народний фронт") Дмитро Тимчук.

Так він прокоментував повідомлення генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга про вживання посилених заходів безпеки перед ядерною загрозою РФ.

"У НАТО "з'їли" війну проти Грузії і окупацію частини її території, "з'їли" початок військової агресії проти України та окупацію Криму й частини Донбасу, появу цілих з'єднань російських військ на західних кордонах РФ і маси військ у Криму, розміщення носіїв ядерних зарядів (а може, і самої ядерної зброї) в тому ж Криму та Калінінградській області", – написав Тимчук.

Він нагадав і про російську агресію в Чорному та Азовському морях, руйнування Москвою міжнародної правової договірної бази в сфері безпеки, а також те, що в кінці 2014 року Кремль у своїй військовій доктрині назвав НАТО головною загрозою для нацбезпеки країни.

Володимир Путін Pinterest

"Спроби небагатьох адекватних країн Заходу – найперше США і країн Балтії – відкрити партнерам з Альянсу очі на реальність особливого захоплення в Європі не викликали", – зазначив нардеп.

"Але Путін усе ж домігся свого. Після багатьох років титанічних зусиль і грабежу свого народу і своєї країни на користь фуфлової мощі ВС РФ, він отримав таку бажану "холодну війну" як фактор консолідації табунів російських хом'ячків проти "агресивного блоку НАТО", – підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Північноатлантичний альянс завив, що не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська з півострова.

У підсумку, в Держдумі РФ назвали вимогу глави Військового комітету НАТО Стюарта Піча про те, щоб Росія пішла з Криму, "безпрецедентною нахабністю".

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