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ПолітикаЕкономіка

Путін демонтував Росію: Слава Рабинович назвав 5 ознак

9.4тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін "і його ОЗУ" (організоване злочинне угруповання. - Ред.) демонтували російську державу і конституційний лад.

З цієї причини неможливо спрогнозувати терміни падіння існуючого режиму в Росії, але воно неминуче, - сказав "Обозревателю" російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Зараз ніхто не може передбачити і спрогнозувати механізм як падіння режиму, так і зміни влади. Але в тому, що це станеться, сумніватися не доводиться", - запевнив він. І додав, що зміна влади неминуча, як мінімум, з двох причин: біологічної та історичної.

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Слава Рабинович назвав п'ять ознак демонтажу російської держави і конституційного ладу в Росії. "Путін демонтував не лише незалежність гілок влади одну від одної - він демонтував самі гілки влади. У нас немає законодавчої влади, тому що немає парламенту, у нас немає судової влади, тому що це не суди, у нас немає виконавчої влади, тому що це не президент і не інститут президентства. На додачу до демонтажу гілок влади Путін ще і знищив інститут чесних, справедливих, демократичних, вільних виборів, а також знищив інститут змінюваності влади", - констатував блогер.

І додав, що в путінській Росії з'явилася "абсолютно незаконна де-факто гілка влади, яка називається адміністрація президента, яка рулить цими псевдосудами, псевдопарламентом і так званими виборами".

Як писав "Обозреватель", раніше Слава Рабинович назвав слабкість Путіна, здатну знищити Росію.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Слава РабіновичВолодимир Путін
Місце
Росія
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