Путін дав велике інтерв'ю про скандал з "вагнерівцями" і протести в Білорусі: всі деталі

Президент Росії Володимир Путін 27 серпня дає велике інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню. Як оголосили раніше, воно присвячене актуальним темам.

Крім того, росіянам пообіцяли новий формат інформування громадськості. Трансляція інтерв'ю почалася о 14:00. OBOZREVATEL стежив за найбільш гучними заявами лідера країни-агресора.

Похвалився вакциною від COVID-19

Путін запевнив, що в його доньки, яка нібито стала добровольцем для тестування препарату, немає побічних ефектів від нього. Російський президент сказав, що перед інтерв'ю телефонував їй і вона особисто повідомила йому про самопочуття.

"Абсолютно очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з'являються антитіла, як і у моєї дочки з'явилися, і вона нешкідлива, слава богу. І дочка моя почувається добре", – запевнив Путін.

"У неї температура була 38,4 в перший день, у другий день – 37 з невеликим і все. І після другого щеплення (через 21 день) теж був невеликий підйом температури, але все нормально. Я з нею щойно розмовляв по телефону, почувається добре", – додав він.

Крім того, він пообіцяв, що у вересні в Росії з'явиться друга вакцина від коронавірусу.

Звинуватив спецслужби України і США в "провокації з вагнерівцями"

Путін назвав затримання вагнерівців у Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб". За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".

"Вони мали, як їм сказали, виїхати в треті країни – у Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборчої кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.

Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали вагнерівців у Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".

"Операція ця українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достеменно відомо", – заявив Путін.

Пригрозив ввести у Білорусь силовиків

Путін заявив, що сформував резерв з правоохоронців, який готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

"Російські сили не будуть використовуватися доти, доки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть меж, не почнуть розбій", – сказав лідер РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: