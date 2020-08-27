МоваЯзык

Топтеми:

Путін дав велике інтерв'ю: всі деталі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
7,8 т.
Володимир Путін дав велике інтерв'ю

Володимир Путін дав велике інтерв'ю.

Президент Росії Володимир Путін 27 серпня дає велике інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню. Як оголосили раніше, воно присвячене актуальним темам.

Крім того, росіянам пообіцяли новий формат інформування громадськості. Трансляція інтерв'ю почалася о 14:00. OBOZREVATEL стежив за найбільш гучними заявами лідера країни-агресора.

Похвалився вакциною від COVID-19

Путін запевнив, що у його доньки, яка нібито стала добровольцем для тестування препарату, немає побічних ефектів від нього. Російський президент сказав, що перед інтерв'ю телефонував їй і вона особисто повідомила йому про самопочуття.

"Абсолютно очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з'являються антитіла, як і у моєї дочки з'явилися, і вона нешкідлива, слава Богу. І дочка моя почуває себе добре", – запевнив Путін.

"У неї температура була 38,4 в перший день, у другий день – 37 з невеликим і все. І після другого щеплення (через 21 день) теж був невеликий підйом температури, але все нормально. Я з нею щойно розмовляв телефоном, почуває себе добре", – додав він.

Крім того, він пообіцяв, що у вересні в Росії з'явиться друга вакцина від коронавірусу.

Звинуватив спецслужби України і США в "провокації з "вагнерівцями"

Путін назвав затримання "вагнерівців" в Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб". За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".

"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.

Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

РосіяІнтерв'ю ПутінаВолодимир Путін
Поділитися в Facebook
  2. Світ