Путін дав велике інтерв'ю: всі деталі

Володимир Путін дав велике інтерв'ю.
Президент Росії Володимир Путін 27 серпня дає велике інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню. Як оголосили раніше, воно присвячене актуальним темам.
Крім того, росіянам пообіцяли новий формат інформування громадськості. Трансляція інтерв'ю почалася о 14:00. OBOZREVATEL стежив за найбільш гучними заявами лідера країни-агресора.
Путін запевнив, що у його доньки, яка нібито стала добровольцем для тестування препарату, немає побічних ефектів від нього. Російський президент сказав, що перед інтерв'ю телефонував їй і вона особисто повідомила йому про самопочуття.
"Абсолютно очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з'являються антитіла, як і у моєї дочки з'явилися, і вона нешкідлива, слава Богу. І дочка моя почуває себе добре", – запевнив Путін.
"У неї температура була 38,4 в перший день, у другий день – 37 з невеликим і все. І після другого щеплення (через 21 день) теж був невеликий підйом температури, але все нормально. Я з нею щойно розмовляв телефоном, почуває себе добре", – додав він.
Крім того, він пообіцяв, що у вересні в Росії з'явиться друга вакцина від коронавірусу.
Путін назвав затримання "вагнерівців" в Білорусі – "операцією українських і американських спецслужб". За словами президента РФ, зазначених людей нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".
"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в треті країни – в Латинську Америку, на Близький Схід – для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили у якості можливої ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон", – сказав Путін.
Він додав, що російські прикордонники нібито не пускали "вагнерівців" в Білорусь, "але за підробленими документами їх туди ввезли".
"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо", – заявив Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому 2020 року Путін дав інтерв'ю ТАСС, в якому багато говорив про Україну.
Так, президент РФ завив, що ймовірність домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами є.
Також він уїдливо зауважив, що принципово називає українців "укрАїнцями".
Крім того, Путін заявив, що його країну і Україну нібито силоміць намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента.
Відділення Української православної церкви Московського патріархату російський лідер назвав безглуздим і сказав, що воно здійснювалося "по живому".
Крім усього Путін зірвався на жаргон, невластивий офіційним особам, звинувачуючи владу України в нібито розграбуванні країни.
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