Путін- "байкер" розлютив кримчан: Аксьонов уже огризнувся

Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заступився на президента Росії Володимира Путіна, який порушив правила дорожнього руху під час свого вояжу на півострів.

Як відомо, разом вони покаталися на мотоциклі, при цьому обидва були без захисного шолома на голові. Аксьонов виправдався, що правила нібито не порушені, так як на трасі не було дорожнього руху, передає "Крим 24".

"Рух було перекрито, дорожнього руху не було на трасі. В даному випадку ми правил дорожнього руху не порушували", – сказав він.

Володимир Путін проїхався на мотоциклі без шолома в Криму "Крим.Реаліі"

Відзначається, що Державтоінспекція РФ відмовилася штрафувати Путіна за їзду на мотоциклі без шолома в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, витівка президента РФ з мотоциклом у Криму не сподобалася росіянам, які нагадали Путіну про проблеми у країні – пожежі в Сибіру, потопи, вибухи на військових складах і мітинги в Москві.

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