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2 лютого • оновлено в 14:17
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Пункт призначення невідомий: колона турецької техніки перетнула кордон Сирії

1.4т
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Нова колона військової техніки Туреччини перетнула кордон із Сирією.

Про це повідомив 2 лютого телеканал Al Arabiya з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними центру моніторингу, колона складається з 40 одиниць бронетехніки, зокрема танків, а також іншої військової техніки та військовослужбовців.

Конвой рухається в південному напрямку, пункт його призначення невідомий.

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Також стверджується, що 1 лютого турецькі сили ввели військову техніку, танки і майже 20 солдатів у одне із селищ на схід від міста Саракіб в Ідлібі. Стверджується, що вони намагаються створити там новий військовий пункт, а також розміститися в північній, південній та східній точках міста.

За даними телеканалу, турецькі військові хочуть дислокуватися в районі автомагістралі Дамаск – Алеппо (M5). Наголошується, що в такий спосіб турецька сторона може кидати виклик російській, оскільки між ними є деякі суперечки із зазначеним пунктам угоди про міжнародну магістраль.

Пункт призначення невідомий: колона турецької техніки перетнула кордон Сирії

euronews.com

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Автор
Павло Заяц
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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