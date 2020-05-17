Пуерто Рико 3 листопада проведе референдум про входження до складу США як 51-й штат.

Він відбудеться одночасно з загальними виборами. Про це повідомила губернатор держави Ванда Васкес на своїй сторінці в Twitter.

"Настав час для 3,2 мільйона американських громадян, які проживають в Пуерто-Рико, перестати бути останніми в черзі. Повна рівність", – написала Васкес.

У бланку для голосування буде вказано тільки одне питання, чи потрібно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США, уточнює видання La nacion. Результати референдуму повинен буде схвалити конгрес США.

Пуерто-Рико може стати 51-м штатом США

Нагадаємо, що Пуерто-Рико – це острів в Карибському морі, він був анексований США під час іспано-американської війни 1898 року. Його нинішній міжнародно-правовий статус багато в чому суперечливий. Пуерториканці є громадянами США, але не можуть голосувати на президентських виборах в США. Також жителі острова не платять податків у федеральну скарбницю.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, але в Палаті представників інтереси Пуерто-Рико являє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові знаходиться в руках губернатора.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Пуерто-Рико стався потужний землетрус магнітудою 6,5 балів. Це одне з найбільш руйнівних землетрусів, що сталися в країні за останній час.