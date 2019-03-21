Публічний ігнор Путіна: Польща відповіла на істерику МЗС РФ

Польща відреагувала на обурення МЗС Росії з приводу того, що російську делегацію на чолі з президентом Володимиром Путіним не запросили на пам'ятні заходи, присвячені 80 річниці початку Другої світової війни.

Так, глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський зазначив, що його країна вважає історичну логіку МЗС РФ в контексті вересня 1939 року проблематичною, пише РАР.

Польща Укрінформ

Нагадаємо, в головному зовнішньополітичному відомстві країни-агресора вибухнули звинуваченнями Польщі в нібито систематичній фальсифікації літопису Другої світової війни. Крім того, як передає РИА "Новости", МЗС Росії спробував докорити Варшаві ігноруванням історичної логіки.

Кшиштоф Щерскій РАР

У свою чергу, Щерський відповів на всі нападки Москви. Він підкреслив, що відзначення 80-річчя нападу на Польщу, який поклав початок Другій світовій війні, буде відбуватися в групі країн, з якими Польща зараз тісно співпрацює для миру на основі дотримання міжнародного права, поваги до суверенітету країн і їх територіальної цілісності.

"Порушення цих прав стало знаком агресорів в 1939 році і зараз залишається найбільшою загрозою світу", — підсумував глава канцелярії президента Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна не запросили до Польщі на пам'ятні заходи, присвячені 80-річчю початку Другої світової війни. Представник президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський уточнив, що на захід запрошені лише члени Європейського союзу, НАТО і держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на рішення Польщі. Вона звинуватила Варшаву в ігноруванні подвигу Червоної армії і в русофобії.

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