"Психотронний Майдан": на росТБ видали перл про таємну зброю України

Російський політолог Дмитро Соїн видав фейк про те, що під час Революції Гідності в Україні її учасників нібито піддавали психотронному впливу для управління їх свідомістю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандист заявив, що, на його думку, зацікавлений в цьому був Захід, який мріє розірвати зв'язок між російським і українським народами, примусивши їх до війни на Донбасі. Настільки цинічну спробу відхреститися від агресії Російської Федерації він зробив в ефірі програми "Час покаже" на "Першому телеканалі".

"Технології, що вони показують, в будь-якому нічному клубі застосовуються, на будь-якому концерті. Так, це психотронні способи впливу на людей, вони не пов'язані з розпиленням, але фахівці, які Майдан готували, вони це застосовували однозначно", - озвучив свою безглузду вигадку Соїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ, осквернив пам'ять Героїв Майдану, цинічно пожартувавши, що Україні слід створити замість Небесної Сотні кремлівську сотню.