Многие задаются вопросом - почему Путин непотопляем, и какое качество ему помогает два десятка лет оставаться на плаву? Обычно это связывают с работой в КГБ-ФСБ и приписывают мифические качества этой спецслужбы, но это натянутые аргументы и мало соответствуют реальности. Любая спецслужба - это структура, которая выстроена на фанатичном идеологическом служении интересам государства, и такие люди, попадая на высшие политические должности государства, не могут долго удержаться в своих креслах, так как политическая деятельность намного шире и разнообразней.

Так почему же бывшему офицеру КГБ-ФСБ удалось столь длительный срок оставаться на гребне власти и быть практически непотопляемым в своем амплуа.

Здесь сыграли два жизненных фактора, которые в самых главных жизненных периодах формируют личность человека. Путин в юности формировался в роли подручника в криминализированной дворовой среде обитания, где четко впитываются всеми участниками такого социума признаки лидерства. При этом только подручному лидера доступно понять и разглядеть не только все сильные стороны такой личности, но и все слабости и недостатки. Далее первый период зрелого возраста Путин провел в КГБ, где ему посчастливилось попасть в ГДР, где менталитет нации практически ничем не отличался от стран западного мира. Там же он и почерпнул модель политической системы, которую, немного изменив, воспроизвел в России.

Во втором периоде зрелого возраста, когда окончательно формируется личность, он снова попал в подручные все той же среды обитания, которая с падением Союза перевоплотилась из криминальной среды в политическую элиту и пошла на сращивание с партийной номенклатурой. Этот опыт ему дал воистину “академическое“ образование, и первые два срока президентства он куражился и умилялся своими способностями насквозь видеть и понимать слабые и сильные стороны политиков, с которыми находился в непосредственном контакте. Это сыграло злую шутку над его психотипом, и находясь в премьерском кресле, он для себя решил, что ему под силу стать таким же лидером, только с более универсальными возможностями.

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Второе пришествие Путина пришлось на его пожилой возраст, который больше не имеет развивающего потенциала, а ему приходится пользоваться накопленным опытом. Безусловно, Путин многое понимает и может многое объяснить, но ему недоступна самая основная черта лидера - это мгновенная реакция и способность к поступку. С 2012 года его поведение и участие в кругу лидеров стало скованным и нерешительным, он в совершенстве понимает почему и как принимаются решения разными политическими лидерами, но в тоже время теряется в принятии своих личных решений, потому что не уверен и не понимает, по каким критериям и как они формируются. Поэтому когда он играл роль лидера, у него получилось подмять власть, развить экономику и откусить кусок от Грузии, и совершенно другие результаты, когда он заявил о себе как о лидере нации - провалена аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и война в Сирии, экономика в упадке, а страна превратилась в международного изгоя.

Нас ожидает неизбежный психологический срыв Путина, который, конечно, не станет угрозой для всего мира, но все постсоветское пространство, на котором доминирует Россия, окажется у разбитого корыта с осознанием бесцельно прожитых лет постсоветского развития.

Мог бы быть другой результат правления Путина? Нет! Как только “подручник” почувствовал себя “царем”, можно смело ставить “крест” на этом персонаже.