Провокація військ РФ у Придністров'ї: чи було "вторгнення" в Україну?

18 серпня в українських ЗМІ з'явилася інформація, що російські військові провели несанкціоновані навчання в Зоні безпеки у Придністров'ї і нібито вторглися або ж небезпечно наблизилися до території України.

Водночас офіційні зведення місії ОБСЄ і дипломатів не згадують про спробу "миротворців" РФ наблизиться до кордонів України.

OBOZREVATELз'ясовував, що ж відбулося насправді

15 серпня прес-служба місії ОБСЄ у Молдові повідомила що російські так звані миротворчі війська форсували Дністер у рамках несанкціонованих навчань упродовж двох днів у Зоні безпеки біля невизнаного Придністров'я.

Відповідно до свого мандату місія ОБСЄ відрядила працівників до зони безпеки 14 і 15 серпня, але їм зашкодили провести повний моніторинг навчань.

Архівне фото

Напередодні навчань 13 серпня на офіційному сайті Західного військового округу Росії з'явилася інформація про те, що Оперативна група російських військ, дислокована у придністровському регіоні, підготувала бойову бронетехніку для можливих навчань з переходом водних бар'єрів.

Вже вранці 14 серпня на лівому березі Дністра, в районі пляжу в селі Тирнаука Слободзейського району та біля пішохідного мосту через річку Дністер у Тирасполі була розміщена бронетехніка і військові вантажні автомобілі без номерних знаків та знаків розрізнення.

Як видно на карті, район, де проходили навчання знаходяться з протилежного від України боку Придністров'я, у Зоні безпеки, яку контролюють війська Молдови, РФ і, власне, Придністров'я.

За даними молдовської сторони військове командування контингенту миротворчих сил Молдови ініціювало заходи з перевірки цієї території, проте невідомі особи заборонили доступ на місце подій.

Зона безпеки має протяжність 225 км і ширину 12-20 км, розділена на 3 ділянки: Північну, Центральну та Південну (найбільші - Північна і Південна ділянки, протяжністю 85 і 80 км. відповідно), і район з підвищеним режимом безпеки - місто Бендери. Зона Безпеки головним чином покриває територію Придністров'я (60% площі), до якої увійшла більша частина міст і районів "республіки". Водночас вона займає лише незначну частину території Молдови (близько 5% площі).

Пізніше була заснована і Об'єднана контрольна комісія, до складу якої увійшли представники Придністров'я, Молдови, Росії, України та ОБСЄ, Об'єднане військове командування, Об'єднаний штаб, Спільні миротворчі сили та апарат військових спостерігачів.

Проведення військових навчань у Зоні безпеки вимагає дозволу ОКК, чого в даному випадку не було зроблено, зазначають в ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон став на бік Москви.