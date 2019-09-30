Проводять розвідку інфраструктури: в Норвегії помітили спецназ із Росії

У Норвегії місцеві ЗМІ заявили про присутність російського спецназу, який нібито проводив розвідку місцевості й об'єктів інфраструктури.

За даними видання Aldrimer, військові були помічені на материковій частині країни та архіпелазі Шпіцберген. Як повідомило журналістам інформоване джерело в норвезьких розвідслужбах, росіяни задіяли підводний човен.

Докази цього надали США, які вели зйомку з літаків-розвідників. Появу російського спецназу пов'язали з проведенням навчань у Баренцовому морі. Проте наголошується, що на материковій частині військові перебувають під виглядом цивільних осіб.

У Норвегії помітили російський спецназ "Ехо Москви"

Як уточнили в російському "Ехо Москви", офіційні Москва й Осло цю інформацію не коментують.

Як писав OBOZREVATEL, у березні російські військові увійшли в село Хурвалеті в Грузії, яке розташоване на лінії поділу в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Російські військові перетнули цю лінію й не пускали людей до власних ділянок. Водночас пересування російських військових було помічено біля села Атоці.

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