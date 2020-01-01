Провидець, який передбачив пожежу в Нотр-Дамі, дав похмурий прогноз на 2020 рік

Британський екстрасенс Ніколас Ауджула, який, за його твердженнями, передбачив пожежу в Нотр-Дамі, дав похмурий прогноз на 2020 рік.

Так, як пише Mirror, він стверджує, що отримав нові видіння, згідно з якими, новий рік буде важким.

"Я бачив багато протестів – людей, що виходять на вулиці, не так багато тільки тут [у Британії], але по всьому світу. Звичайно, люди весь час протестують, але я бачу це скоріше як глобальне масовий рух", – сказав Ауджула.

Провидець дав похмурий прогноз на 2020 рік Mirror

І додав: "Я також відчуваю, що Трамп буде переможений. Мені були видіння суворої погоди і дуже сильних вітрів у Великобританії".

Крім того, деякі його передбачення торкнулися світу шоу-бізнесу. За його словами, Періс Хілтон оголосить, що у неї буде (або вже є) дитина; а навколо Ліндсі Лохан і Дженніфер Еністон виникнуть нові скандали.

Крім того, Ауджула передчуває смерть молодої і популярної співачки. "Щось, пов'язане з алкоголем і залежністю", – говорить екстрасенс.

Відзначимо, що Ніколас стверджує, що передбачив землетрус у Китаї і на Кубі, масові протести лондонських таксистів, пожежу "у великій історичній церкві" (палаючий Нотр-Дам) і скандал за участю громадського діяча на ім'я Джастін. Усе це сталося в 2019-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ писали, що болгарська провидиця Ванга нібито передбачала прихід до влади президента України Володимира Зеленського.

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