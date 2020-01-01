Головна Новини
1 січня • оновлено в 14:39
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Провидець, який передбачив пожежу в Нотр-Дамі, дав похмурий прогноз на 2020 рік

7.7т
Читати матеріал російською

Британський екстрасенс Ніколас Ауджула, який, за його твердженнями, передбачив пожежу в Нотр-Дамі, дав похмурий прогноз на 2020 рік.

Так, як пише Mirror, він стверджує, що отримав нові видіння, згідно з якими, новий рік буде важким.

"Я бачив багато протестів – людей, що виходять на вулиці, не так багато тільки тут [у Британії], але по всьому світу. Звичайно, люди весь час протестують, але я бачу це скоріше як глобальне масовий рух", – сказав Ауджула.

Новини
Культовий Нотр-Дам почав руйнуватися: названа причина

Провидець дав похмурий прогноз на 2020 рік

Провидець дав похмурий прогноз на 2020 рік

Mirror

І додав: "Я також відчуваю, що Трамп буде переможений. Мені були видіння суворої погоди і дуже сильних вітрів у Великобританії".

Крім того, деякі його передбачення торкнулися світу шоу-бізнесу. За його словами, Періс Хілтон оголосить, що у неї буде (або вже є) дитина; а навколо Ліндсі Лохан і Дженніфер Еністон виникнуть нові скандали.

Крім того, Ауджула передчуває смерть молодої і популярної співачки. "Щось, пов'язане з алкоголем і залежністю", – говорить екстрасенс.

Відзначимо, що Ніколас стверджує, що передбачив землетрус у Китаї і на Кубі, масові протести лондонських таксистів, пожежу "у великій історичній церкві" (палаючий Нотр-Дам) і скандал за участю громадського діяча на ім'я Джастін. Усе це сталося в 2019-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ писали, що болгарська провидиця Ванга нібито передбачала прихід до влади президента України Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
27
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги