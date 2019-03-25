"Проведе залишок життя в судах": названі наслідки розслідування Мюллера для Трампа

Відсутність доказів змови президента США Дональда Трампа або його співробітників з Росією під час президентських виборів 2016 року в підсумковому звіті спецпрокурора США Роберта Мюллера означає серйозну перемогу для американського президента, але розслаблятися ще рано.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив американський політолог Пітер Залмаєв, який зазначив, що Трамп використовує дані результати в якості нової атаки проти демократів: "Він уже погрожує розслідуванням всім тим, хто стояв за цим розслідуванням, тобто, розслідувати розслідувачів, що називається. Не факт, що це станеться, але для Трампа це зараз дуже серйозна зброя в його арсеналі".

Дональд Трамп

За його словами, розслідування велося за двома складовими, перша – про можливу змову з Росією, а друга – спроба президента США перешкодити правосуддю. І незважаючи на відсутність переконливих фактів, Мюллер все-таки не стверджує, що цього не було.

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"Це свого роду сіра зона американської юриспруденції, і потрібно розуміти, що в компетенцію спецпрокурора Мюллера не входило виправдовувати або не виправдовувати Трампа, і на цьому він наголосив. Але президент США і його прихильники явно не будуть розбиратися у всіх цих нюансах. Безсумнівно, це велика перемога для Трампа, і демократи на роздоріжжі: з одного боку, верхівка демократів повинна буде втихомирити свій молодий радикальний лівий фланг, який кричить про початок процедури імпічменту, а з іншого: вирішити, як реагувати на доповідь, текст якого в Конгресс ще не був переданий і за який їм можливо доведеться поборотися", – каже політолог із США.

Втім, за твердженням Залмаєва, судові тяжби Трампа на цьому не закінчаться.

"Багато з фактів, які розслідував Мюллер, стали частиною розслідування судів штату Нью-Йорк. Це стосується в тому числі і справи про виплату грошей порноактрисі Стормі Деніелс за її мовчання, і позови, що звинувачують Трампа в антиконституційному збагаченні на посаді глави держави та інші. І цілком імовірно, що Дональд Трамп проведе залишок не тільки свого президентства, будь це два роки, або чотири, а й залишок всього свого життя в судах", – вважає американист.

На думку Залмаєва, такий результат розслідування дає підстави говорити про те, що можливість початку процедури імпічменту Дональда Трампа близькою до нуля. Але в той же час у демократів залишається надія на публікацію повного звіту спецпрокурора США, який на даний момент бачив тільки Генпрокурор сполучених штатів Вільям Барр, в якому можливо-таки містяться компрометуючі Трампа факти.

Дональд Трамп і Володимир Путін

"Демократи підозрюють, що Барр, призначений Трампом Генпрокурор, може щось приховувати. Зрозуміло, що він намалював максимально сприятливу для американського президента картинку. Тому зараз починається сутичка за саму доповідь, тому що по суті його ніхто крім Генпрокурора і не бачив", – пояснює Залмаєв.

"У доповіді Мюллера можуть бути безліч нюансів, про які ми й не підозрюємо, не знаючи навіть обсягу цього документа, який може складатися, як з 10 сторінок, так і зі 110 сторінок. І ці нюанси, не змінюючи головного висновку Мюллера, тим не менш можуть стати зброєю захисту і контрнаступу в руках демократів", – додав він.

У той же час американіст переконаний, що результати доповіді ніяк не вплинуть на політику антиросійських санкцій Вашингтона, так як в ньому не спростовуються доведені американськими спецслужбами факти про втручання Кремля в президентські вибори в США в 2016 році.

"Ці факти були встановлені раз і на завжди, і результати розслідування Мюллера аж ніяк не ставлять під сумнів справжню картину втручання російських в американські вибори. Санкції проти Росії залишаться в силі", – сказав Залмаєв.

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