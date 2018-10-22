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Провалилася підлога: у США вечірка обернулася жахливою НП

4.8тЧитати матеріал російською

На вечірці у клубі містечка Клемсон Південної Кароліни провалилася підлога, внаслідок чого постраждали декілька десятків людей.

Як повідомляє CNN, загалом 30 осіб були госпіталізовані до трьох районних лікарень з переломами і рваними ранами.

Спочатку поранених вивозили машини швидкої допомоги, потім прибув вертоліт. Життю постраждалих нічого не загрожує.

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Провалилася підлога: у США вечірка обернулася жахливою НП

"Я відчував, що підлога піднімається і опускається, як батут, коли люди танцювали під музику. Я сказав своїм друзям, що треба вийти на балкон, але підлога тріснула раніше", — розповів один із відвідувачів вечірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США невідомий влаштував стрілянину по людях.

Місце
США
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